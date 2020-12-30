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Власти США выступают против досрочного освобождения Ярошенко из тюрьмы
Власти США выступают против досрочного освобождения Ярошенко из тюрьмы
Правительство США выступает против досрочного освобождения гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, заявила во... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T01:53
2020-12-30T01:53
россия
константин ярошенко
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Правительство США выступает против досрочного освобождения гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, заявила во вторник и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.Ранее защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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россия, константин ярошенко, сша, в мире

Власти США выступают против досрочного освобождения Ярошенко из тюрьмы

01:53 30.12.2020
 
© Фото : предоставлено адвокатом Константина ЯрошенкоРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Правительство США выступает против досрочного освобождения гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, заявила во вторник и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.
Ранее защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме.
"Правительство с уважением представляет это письмо в знак протеста против ходатайства подсудимого Константина Ярошенко о смягчении приговора", - следует в письме Штраус окружному судье США Джеду Ракоффу.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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