Власти США выступают против досрочного освобождения Ярошенко из тюрьмы
© Фото : предоставлено адвокатом Константина ЯрошенкоРоссийский летчик Константин Ярошенко
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Правительство США выступает против досрочного освобождения гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, заявила во вторник и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.
Ранее защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме.
"Правительство с уважением представляет это письмо в знак протеста против ходатайства подсудимого Константина Ярошенко о смягчении приговора", - следует в письме Штраус окружному судье США Джеду Ракоффу.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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