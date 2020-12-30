https://ria.ru/20201230/yaroshenko-1591493819.html

Власти США выступают против досрочного освобождения Ярошенко из тюрьмы

Власти США выступают против досрочного освобождения Ярошенко из тюрьмы

Правительство США выступает против досрочного освобождения гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, заявила во... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T01:53

2020-12-30T01:53

2020-12-30T01:53

россия

константин ярошенко

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Правительство США выступает против досрочного освобождения гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, заявила во вторник и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.Ранее защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20201011/yaroshenko-1579284127.html

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россия, константин ярошенко, сша, в мире