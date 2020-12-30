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Город Яньтай стал партнером СВФУ по продвижению научных разработок
Город Яньтай стал партнером СВФУ по продвижению научных разработок
Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономико-технологического развития (YEDA) в понедельник подписал договор о сотрудничестве с Северо-Восточным... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:55
2020-12-30T12:55
россия-китай: главное
северо-восточный федеральный университет
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МОСКВА, 30 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономико-технологического развития (YEDA) в понедельник подписал договор о сотрудничестве с Северо-Восточным федеральным университетом.В рамках соглашения планируется проведение совместных научных исследований в области биофармацевтических направлений, нанотехнологий, новых устойчивых материалов, регенеративной медицины, обмен опытом и подготовка научных кадров. Также университет и бюро организуют совместную работу по развитию и продвижению наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Чтобы ускорить трансформацию инновационных достижений, в Яньтае активно развивается платформа научных исследований с ежегодными инвестициями в научные исследования в размере около 400 миллионов долларов. В городе около 100 биомедицинских компаний и 57 медицинских учреждений", – сказал директор Бюро привлечения инвестиций YEDA Сунь Чжидзе.
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60
северо-восточный федеральный университет

Город Яньтай стал партнером СВФУ по продвижению научных разработок

12:55 30.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономико-технологического развития (YEDA) в понедельник подписал договор о сотрудничестве с Северо-Восточным федеральным университетом.
В рамках соглашения планируется проведение совместных научных исследований в области биофармацевтических направлений, нанотехнологий, новых устойчивых материалов, регенеративной медицины, обмен опытом и подготовка научных кадров. Также университет и бюро организуют совместную работу по развитию и продвижению наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Результаты в области естественных наук являются одной из сильных сторон вуза. Отдельное внимание уделяется медицине и биофармацевтике. В структуре университета имеются лечебно-профилактические учреждения, генетические и биотехнологические лаборатории", – приводятся слова ректора университета Анатолия Николаева. Он подчеркнул, что подписание соглашения даст возможность развивать и другие взаимовыгодные направления.
"Чтобы ускорить трансформацию инновационных достижений, в Яньтае активно развивается платформа научных исследований с ежегодными инвестициями в научные исследования в размере около 400 миллионов долларов. В городе около 100 биомедицинских компаний и 57 медицинских учреждений", – сказал директор Бюро привлечения инвестиций YEDA Сунь Чжидзе.
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