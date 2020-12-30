https://ria.ru/20201230/yantay-1591549976.html

Город Яньтай стал партнером СВФУ по продвижению научных разработок

Город Яньтай стал партнером СВФУ по продвижению научных разработок

Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономико-технологического развития (YEDA) в понедельник подписал договор о сотрудничестве с Северо-Восточным... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:55

2020-12-30T12:55

2020-12-30T12:55

россия-китай: главное

северо-восточный федеральный университет

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МОСКВА, 30 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономико-технологического развития (YEDA) в понедельник подписал договор о сотрудничестве с Северо-Восточным федеральным университетом.В рамках соглашения планируется проведение совместных научных исследований в области биофармацевтических направлений, нанотехнологий, новых устойчивых материалов, регенеративной медицины, обмен опытом и подготовка научных кадров. Также университет и бюро организуют совместную работу по развитию и продвижению наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Чтобы ускорить трансформацию инновационных достижений, в Яньтае активно развивается платформа научных исследований с ежегодными инвестициями в научные исследования в размере около 400 миллионов долларов. В городе около 100 биомедицинских компаний и 57 медицинских учреждений", – сказал директор Бюро привлечения инвестиций YEDA Сунь Чжидзе.

https://ria.ru/20201229/kitay-1591457736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-восточный федеральный университет