https://ria.ru/20201230/vzyatka-1591599523.html

В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку

В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку

Бывший судья Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки от подсудимого,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:41

2020-12-30T15:41

2020-12-30T15:41

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

тольятти

происшествия

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Бывший судья Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки от подсудимого, сообщил СК РФ.СК РФ в феврале сообщил о возбуждении дела в отношении бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти. По версии следствия, в конце 2018 года к судье обратился его знакомый и попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве в отношении гражданина. По информации СК, позже судья сообщил, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство, освободил от уголовной ответственности указанного гражданина и назначил ему штраф. Одновременно, по данным следствия, судья попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей.После этого предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в УФСБ, и в марте 2019 года посредник в рамках оперативного эксперимента передал судье часть взятки размером 550 тысяч рублей, состоявшей из 305 тысяч рублей в настоящих банкнотах и муляжа эквивалентом 245 тысяч. После получения денег судью задержали.Бывшему судье предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет заключения.Уточняется, что квалификационная коллегия судей Самарской области прекратила полномочия судьи осенью прошлого года по его заявлению.

https://ria.ru/20201230/sud-1591598795.html

самарская область

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следственный комитет россии (ск рф), самарская область, тольятти, происшествия