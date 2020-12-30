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В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
Бывший судья Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки от подсудимого,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:41
2020-12-30T15:41
2020-12-30T15:41
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
тольятти
происшествия
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Бывший судья Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки от подсудимого, сообщил СК РФ.СК РФ в феврале сообщил о возбуждении дела в отношении бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти. По версии следствия, в конце 2018 года к судье обратился его знакомый и попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве в отношении гражданина. По информации СК, позже судья сообщил, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство, освободил от уголовной ответственности указанного гражданина и назначил ему штраф. Одновременно, по данным следствия, судья попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей.После этого предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в УФСБ, и в марте 2019 года посредник в рамках оперативного эксперимента передал судье часть взятки размером 550 тысяч рублей, состоявшей из 305 тысяч рублей в настоящих банкнотах и муляжа эквивалентом 245 тысяч. После получения денег судью задержали.Бывшему судье предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет заключения.Уточняется, что квалификационная коллегия судей Самарской области прекратила полномочия судьи осенью прошлого года по его заявлению.
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следственный комитет россии (ск рф), самарская область, тольятти, происшествия
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости.
Бывший судья Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области
предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки от подсудимого, сообщил СК
РФ.
СК РФ в феврале сообщил о возбуждении дела в отношении бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти. По версии следствия, в конце 2018 года к судье обратился его знакомый и попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве в отношении гражданина. По информации СК, позже судья сообщил, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство, освободил от уголовной ответственности указанного гражданина и назначил ему штраф. Одновременно, по данным следствия, судья попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей.
После этого предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в УФСБ, и в марте 2019 года посредник в рамках оперативного эксперимента передал судье часть взятки размером 550 тысяч рублей, состоявшей из 305 тысяч рублей в настоящих банкнотах и муляжа эквивалентом 245 тысяч. После получения денег судью задержали.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Бывшему судье предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет заключения.
Уточняется, что квалификационная коллегия судей Самарской области прекратила полномочия судьи осенью прошлого года по его заявлению.