В Адене у правительственного дворца прогремел взрыв
17:48 30.12.2020 (обновлено: 23:24 30.12.2020)
КАИР, 30 дек — РИА Новости. Около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местных жителей и СМИ.
Как уточняет Sky News, в район здания, где находятся недавно избранные министры, могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока не известно.
Несколько часов назад серия мощных взрывов произошла в зале прилетов аэропорта Адена. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.
По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.
© AP Photo / Majid SalehПоследствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
4 из 4
Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
© AP Photo / Majid Saleh
4 из 4
Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
© AP Photo / Majid Saleh
В результате атаки погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.
В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.
Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.