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В Адене у правительственного дворца прогремел взрыв
В Адене у правительственного дворца прогремел взрыв
Около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местных жителей и СМИ. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:48
2020-12-30T23:24
ансар алла
таиз
серия взрывов в адене
йемен
аден
в мире
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КАИР, 30 дек — РИА Новости. Около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местных жителей и СМИ.Как уточняет Sky News, в район здания, где находятся недавно избранные министры, могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока не известно.Несколько часов назад серия мощных взрывов произошла в зале прилетов аэропорта Адена. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.В результате атаки погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.
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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/
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ансар алла, таиз, серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире

В Адене у правительственного дворца прогремел взрыв

17:48 30.12.2020 (обновлено: 23:24 30.12.2020)
 
© AFP 2020 / Saleh Al-ObeidiВоеннослужащие в аэропорту Адена
Военнослужащие в аэропорту Адена - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
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КАИР, 30 дек — РИА Новости. Около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местных жителей и СМИ.
Как уточняет Sky News, в район здания, где находятся недавно избранные министры, могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока не известно.
Несколько часов назад серия мощных взрывов произошла в зале прилетов аэропорта Адена. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.
По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.
© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
1 из 4
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту города Аден, Йемен
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
2 из 4
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту Аден в Йемене
Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
3 из 4
Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
© REUTERS / Fawaz Salman
© AP Photo / Majid SalehПоследствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
4 из 4
Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
© AP Photo / Majid Saleh
1 из 4
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
2 из 4
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
© REUTERS / Fawaz Salman
3 из 4
Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
© REUTERS / Fawaz Salman
4 из 4
Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
© AP Photo / Majid Saleh
В результате атаки погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.
В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.
Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 15:01
Военный источник назвал причину взрыва в аэропорту Адена
 
Ансар АллаТаизСерия взрывов в АденеЙеменАденВ мире
 
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