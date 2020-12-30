https://ria.ru/20201230/vzryv-1591625467.html

В Адене у правительственного дворца прогремел взрыв

В Адене у правительственного дворца прогремел взрыв

Около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местных жителей и СМИ. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:48

2020-12-30T17:48

2020-12-30T23:24

ансар алла

таиз

серия взрывов в адене

йемен

аден

в мире

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КАИР, 30 дек — РИА Новости. Около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местных жителей и СМИ.Как уточняет Sky News, в район здания, где находятся недавно избранные министры, могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока не известно.Несколько часов назад серия мощных взрывов произошла в зале прилетов аэропорта Адена. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.В результате атаки погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.

https://ria.ru/20201230/prichina-1591588589.html

таиз

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аден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/ 2020-12-30T17:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, таиз, серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире