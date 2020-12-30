https://ria.ru/20201230/vybory-1591650826.html
В США сенатор выступит против утверждения итогов выборов
В США сенатор выступит против утверждения итогов выборов
Американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-30T20:55
2020-12-30T20:55
2020-12-31T00:11
выборы президента сша — 2020
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в мире
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ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января, где их должны формально утвердить, это ненадолго отложит признание Джо Байдена президентом, сообщает в среду издание The Hill.Ранее об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты, но для того, чтобы это повлияло на процедуру формального подсчета в конгрессе голосов выборщиков и утверждения результатов выборов, нужен был хотя бы один сенатор, который поддержит это.В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
https://ria.ru/20201229/senat-1591437045.html
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джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости.
Американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января, где их должны формально утвердить, это ненадолго отложит признание Джо Байдена
президентом, сообщает в среду издание The Hill
.
"Я не могу голосовать за утверждение результатов (голосования) коллегии выборщиков 6 января, не вынеся на обсуждение тот факт, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не смогли соблюсти собственные законы штата о выборах", — цитирует издание его заявление.
Ранее об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты, но для того, чтобы это повлияло на процедуру формального подсчета в конгрессе голосов выборщиков и утверждения результатов выборов, нужен был хотя бы один сенатор, который поддержит это.
В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.
Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США
случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.
По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.