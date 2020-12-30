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Пенс отказался пересматривать результаты президентских выборов, пишут СМИ

Пенс отказался пересматривать результаты президентских выборов, пишут СМИ

Действующий вице-президент Майк Пенс отказался пересматривать результаты выборов президента США, победителем которых стал демократ Джо Байден, пишет газета Hill РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:55

2020-12-30T08:55

2020-12-30T08:55

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Действующий вице-президент Майк Пенс отказался пересматривать результаты выборов президента США, победителем которых стал демократ Джо Байден, пишет газета Hill со ссылкой на судебные документы.Согласно изданию, адвокаты члена палаты представителей США от штата Техас Луи Гомерта и 11 выборщиков штата Аризона сообщили, что Пенс отказался от их предложения присоединиться к попытке пересмотреть результаты выборов. Гомерт и выборщики подали иск в понедельник, пытаясь доказать, что вице-президент имеет исключительные полномочия определять, каких президентских выборщиков будет учитывать конгресс при удостоверении результатов выборов. Издание отмечает, что в иске содержится просьба к суду предоставить Пенсу полномочия 6 января отменить результаты в колеблющихся штатах, таких как Аризона, и заставить конгресс учитывать только выборщиков, голосовавших действующего президента США Дональда Трампа, а не тех, кто отдал голоса за Байдена.Истцы в судебных документах, опубликованных во вторник, заявили, что они связались с Пенсом перед подачей иска в попытке объединить усилия, но что их переговоры не привели к достижению какого-либо соглашения.Пенс будет председательствовать на заседании конгресса 6 января, в ходе которого будут утверждены итоги голосования выборщиков и объявлена победа Байдена, однако его роль в основном носит церемониальный характер.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января.

https://ria.ru/20201229/amerika-1591265828.html

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майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире