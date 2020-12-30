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Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке самых красивых мужчин мира
Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке самых красивых мужчин мира
Российский певец и актер Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в ежегодном рейтинге "100 самых красивых лиц", который составил развлекательный сайт TC Candler. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:30
2020-12-30T11:30
2020-12-30T12:22
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский певец и актер Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в ежегодном рейтинге "100 самых красивых лиц", который составил развлекательный сайт TC Candler. Воробьев занял в списке 33 место, а голливудский актер, известный зрителям по ролям в боевиках "Матрица", "Джон Уик" и других картинах, лишь 98-е. Россиянин также опередил звезду мелодрамы "Три метра над уровнем неба" Марио Касаса, исполнителя главной роли в эротической ленте "50 оттенков серого" Джейми Дорнана и многих других.Самым красивым мужчиной в TC Candler назвали 31-летнего видеоблогера из Швеции Феликса Пьюдипая.Издание также составило рейтинг "100 самых красивых лиц" среди женщин. В нем первое место заняла 19-летняя израильская модель Яэль Шелбия.
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новости культуры, крис хемсворт, знаменитости, звезды, швеция, алексей воробьев, киану ривз