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Роспотребнадзору поручат решить вопрос о допуске волонтеров в интернаты
Роспотребнадзору поручат решить вопрос о допуске волонтеров в интернаты
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поручит Роспотребнадзору проработать вопрос допуска в интернаты для детей и взрослых. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:04
2020-12-30T13:04
анна попова
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поручит Роспотребнадзору проработать вопрос допуска в интернаты для детей и взрослых.В ходе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере ее попросили рассмотреть вопрос допуска волонтеров, которые сделали прививки от коронавируса или переболели им, в детские и взрослые интернаты."Мы думаем сейчас об этом... мы, наверное, попросим нашего главного санитарного врача, Анну Юрьевну (Попову), сформулируем ей поручение, чтобы она подумала, как можно организовать эту работу посредством подготовки соответствующих методических рекомендаций", - сказала Голикова.Она отметила, что такая работа должна быть проведена с пониманием проблемных моментов - неизведанностью до конца вируса и последствий его перенесения.
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анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзору поручат решить вопрос о допуске волонтеров в интернаты

13:04 30.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВолонтеры акции "Мы вместе" во время доставки продуктовых наборов
Волонтеры акции Мы вместе во время доставки продуктовых наборов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поручит Роспотребнадзору проработать вопрос допуска в интернаты для детей и взрослых.
В ходе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере ее попросили рассмотреть вопрос допуска волонтеров, которые сделали прививки от коронавируса или переболели им, в детские и взрослые интернаты.
"Мы думаем сейчас об этом... мы, наверное, попросим нашего главного санитарного врача, Анну Юрьевну (Попову), сформулируем ей поручение, чтобы она подумала, как можно организовать эту работу посредством подготовки соответствующих методических рекомендаций", - сказала Голикова.
Она отметила, что такая работа должна быть проведена с пониманием проблемных моментов - неизведанностью до конца вируса и последствий его перенесения.
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