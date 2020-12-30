https://ria.ru/20201230/voditeli-1591590154.html

Минздрав продлил порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав продлил порядок медосвидетельствования водителей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал документ о продлении действующего порядка медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:05

2020-12-30T15:05

2020-12-30T15:05

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал документ о продлении действующего порядка медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду."Заменив... слова "с 1 января 2021 года" словами "с 1 января 2022 года", - говорится в документе.Приказ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20201208/prava-1588143135.html

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михаил мурашко, общество