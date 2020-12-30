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Минздрав продлил порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав продлил порядок медосвидетельствования водителей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал документ о продлении действующего порядка медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:05
2020-12-30T15:05
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал документ о продлении действующего порядка медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду."Заменив... слова "с 1 января 2021 года" словами "с 1 января 2022 года", - говорится в документе.Приказ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.
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михаил мурашко, общество

Минздрав продлил порядок медосвидетельствования водителей

15:05 30.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал документ о продлении действующего порядка медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
"Заменив... слова "с 1 января 2021 года" словами "с 1 января 2022 года", - говорится в документе.
Приказ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.
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