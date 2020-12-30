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Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев
Водоизмещение универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев, строящихся в Керчи, составит 40 тысяч тонн, в два раза больше, чем сообщалось ранее, заявил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:13
2020-12-30T00:13
2020-12-30T00:13
новое оружие россии
алексей криворучко
керчь
безопасность
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Водоизмещение универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев, строящихся в Керчи, составит 40 тысяч тонн, в два раза больше, чем сообщалось ранее, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.Ранее главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщал, что водоизмещение универсальных десантных вертолетоносцев составит более 20 тысяч тонн.Корабли были заложены на заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года в присутствии Путина. Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль", которые когда-то не получила Россия) станут первыми кораблями такого класса, построенными в России.
https://ria.ru/20200508/1571132095.html
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алексей криворучко, керчь, безопасность