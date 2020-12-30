https://ria.ru/20201230/vertoletonostsy-1591490559.html

Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев

Минобороны рассказало о водоизмещении строящихся в Керчи вертолетоносцев

Водоизмещение универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев, строящихся в Керчи, составит 40 тысяч тонн, в два раза больше, чем сообщалось ранее, заявил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:13

2020-12-30T00:13

2020-12-30T00:13

новое оружие россии

алексей криворучко

керчь

безопасность

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Водоизмещение универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев, строящихся в Керчи, составит 40 тысяч тонн, в два раза больше, чем сообщалось ранее, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.Ранее главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщал, что водоизмещение универсальных десантных вертолетоносцев составит более 20 тысяч тонн.Корабли были заложены на заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года в присутствии Путина. Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль", которые когда-то не получила Россия) станут первыми кораблями такого класса, построенными в России.

https://ria.ru/20200508/1571132095.html

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей криворучко, керчь, безопасность