https://ria.ru/20201230/vertolet-1591499196.html

Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ

Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ

Вооруженным силам передали первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом выполнения... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T07:04

2020-12-30T07:04

2020-12-30T09:21

новое оружие россии

россия

ми-28нм

вертолеты россии

безопасность

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вооруженным силам передали первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом выполнения контракта.Источник отметил, что "перед поступлением в строевую часть оба Ми-28НМ пройдут испытания в 929-м Государственном летно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске". "Перегонка обоих бортов с завода-изготовителя в Ростове на аэродром ГЛИЦ ожидается в ближайшее время", — добавил он.В холдинге "Вертолеты Росссии" (входит в "Ростех") отказались комментировать РИА Новости эту информацию.Контракт на поставку российской армии 98 новейших ударных вертолетов Ми-28НМ в период до конца 2027 года был подписан "Вертолетами России" и Минобороны на форуме "Армия" летом 2019-го. Первые серийные машины планировалось передать заказчику в этом году.Ми-28НМ — модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина получила новый двигатель, обновленную авионику, новую прицельно-поисковую систему и возможность управления беспилотниками. У вертолета выросли максимальная и крейсерская скорости, увеличилась взлетная масса.Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника — расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач — от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет, в том числе новые вертолетные крылатые ракеты "Изделие 305". Броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.Разработка новой машины началась в 2009 году, первый полет опытный образец Ми-28НМ выполнил в июле 2016 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vertolet-1590166329.html

https://ria.ru/20201207/vertolety-1588006708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-28нм, вертолеты россии, безопасность