https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591636748.html

Гвинея начала экспериментальную вакцинацию "Спутником V"

Гвинея начала экспериментальную вакцинацию "Спутником V"

Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", 60 доз которого прибыло в западноафриканскую... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:54

2020-12-30T18:54

2020-12-30T18:54

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

гвинея

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", 60 доз которого прибыло в западноафриканскую страну, сообщает местное издание Africa Guinee со ссылкой на санитарные власти.Утром в среду российским препаратом привился гвинейский министр обороны Мохамед Диане. Он заявил, что полностью доверяет исследователям и прогрессу науки.Как отмечает издание, в Гвинее российская вакцина будет распространена среди добровольцев старше 50 лет. "Спутник V" рассматривается как один из кандидатов на массовую вакцину и должен показать свою эффективность в ходе экспериментального применения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/sputnik-1591631827.html

гвинея

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, гвинея, в мире