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Гвинея начала экспериментальную вакцинацию "Спутником V"
Гвинея начала экспериментальную вакцинацию "Спутником V"
Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", 60 доз которого прибыло в западноафриканскую... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:54
2020-12-30T18:54
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
гвинея
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", 60 доз которого прибыло в западноафриканскую страну, сообщает местное издание Africa Guinee со ссылкой на санитарные власти.Утром в среду российским препаратом привился гвинейский министр обороны Мохамед Диане. Он заявил, что полностью доверяет исследователям и прогрессу науки.Как отмечает издание, в Гвинее российская вакцина будет распространена среди добровольцев старше 50 лет. "Спутник V" рассматривается как один из кандидатов на массовую вакцину и должен показать свою эффективность в ходе экспериментального применения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, гвинея, в мире

Гвинея начала экспериментальную вакцинацию "Спутником V"

18:54 30.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", 60 доз которого прибыло в западноафриканскую страну, сообщает местное издание Africa Guinee со ссылкой на санитарные власти.

"Это испытание проводится в рамках эксперимента. По соглашению с российскими властями,… правительству Гвинеи удалось получить 60 доз для экспериментального использования", - заявил изданию Сори II Кейра, пресс-секретарь Национального агентства санитарной безопасности (ANSS).

Утром в среду российским препаратом привился гвинейский министр обороны Мохамед Диане. Он заявил, что полностью доверяет исследователям и прогрессу науки.
Как отмечает издание, в Гвинее российская вакцина будет распространена среди добровольцев старше 50 лет. "Спутник V" рассматривается как один из кандидатов на массовую вакцину и должен показать свою эффективность в ходе экспериментального применения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 18:15Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГвинеяВ мире
 
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