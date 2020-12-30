"В жар бросало". Привитые от коронавируса честно рассказали обо всем

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Массовая вакцинация от коронавируса набирает темп. Препарат "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, уже продемонстрировал безопасность и высокую эффективность — 91,4 процента. Участники пострегистрационных испытаний и гражданской вакцинации рассказали РИА Новости о том, как они себя чувствовали после прививки.Ольга Шемонаева, 52 года: "Было желание поскорее выдохнуть"По образованию я врач, и у меня есть возможность разобраться в информации, отделить правду от лжи, реально оценить ситуацию с ковидом. На мой взгляд, все очень серьезно. Среди моих знакомых немало тех, у кого были очень тяжелые, а иногда летальные осложнения после этой болезни.Поэтому решение вакцинироваться возникло давно. Я даже планировала участвовать в клинических исследованиях, но меня остановила возможность получить плацебо. Я не юная девочка, мне 52 года. Лишний вес, есть нарушение толерантности к глюкозе — это не сахарный диабет, но состояние, требующее повышенного внимания. Эти факторы могли бы при естественном заражении усугубить заболевание. Были все шансы не проскочить по легкому варианту.В общем, я с нетерпением ждала старта массовой вакцинации. И в первый же день записалась на сайте mos.ru.Перед прививкой немного волновалась. Накануне давление поднялось. Но это скорее было связано с внутренним напряжением. Год выдался непростой — постоянно в тревожном ожидании, к каждому чиху прислушиваешься. Не дай бог заразить пожилых родственников. Поэтому было желание поскорее выдохнуть, получить заветные антитела и обрести какую-то уверенность в завтрашнем дне.Побочных эффектов от самой вакцины я не боялась. У "Спутника V", насколько я представляю, риск минимальный. Препарат создан на давно известной, испытанной платформе. Да, возможны повышение температуры, гриппоподобный синдром, болевые ощущения в месте укола. Но производитель об этом честно предупреждает, и это, по-моему, пережить нетрудно.При инъекции никаких негативных ощущений — ну, немножко болезненно. Мне показалось, что примерно через час — я в это время была за рулем — появилась гиперемия лица, то есть покраснение. Вероятно, повысилась температура, я не мерила. Больше ничего. Плюс три дня напоминало о себе место укола. Причем только когда я ночью на руку случайно ложилась.Теперь у меня даже какое-то ощущение праздника появилось. Но я все равно осторожна, хожу везде в маске. Знакомым, друзьям и родственникам я, безусловно, советую привиться. Всем, кто готов слушать.Руслан Хаиткулов, 32 года: "Записался, пришел, сделал"Понятно: пока данных мало, и мы не настолько уверены в вакцинах от коронавируса, как во всех других. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Если есть даже небольшой шанс, что после этой прививки сформируется иммунитет, почему бы им не воспользоваться? Насколько я знаю, какие-то серьезные поствакцинальные осложнения маловероятны. Это очень редкие случаи.Моя работа предполагает общение с людьми — я преподаю в университете и в лицее при нем. Мне бы не хотелось случайно кого-нибудь заразить. Поэтому недели полторы назад я записался на прививку через сайт mos.ru, пришел, сделал. К вечеру незначительно поднялась температура, был озноб. Одну ночь поспал под одеялами, а на следующий день уже все было в порядке.Пока я не ощущаю себя полностью защищенным, потому что ввели только первую дозу вакцины. В январе будет вторая. В любом случае до тех пор, пока не сдам тест на антитела, я не буду уверенным на сто процентов.Альфия Максутова, 33 года: "Лучше пару дней посидеть с температурой, чем пару недель провести на ИВЛ"Я научный журналист и в принципе привыкла полагаться на научные источники информации. Я давно следила за темой разработки вакцины и за ее обсуждением, читала мнения ученых. В журнале Lancet в сентябре появилась статья о "Спутнике V". Я ознакомилась с ней и пришла к выводу, что в основе этого препарата давно известный механизм — такие векторные вакцины используются около 50 лет. Да, сейчас она защищает от ковида, но технология, по которой ее создали, старая, проверенная и надежная.Предложила мужу и своему папе принять участие в клинических испытаниях, которые тогда начинались. Я и мама воздержались, потому что было мало данных по группам риска по здоровью. Мужа на тестирование не взяли. К тому времени уже было достаточно мужчин-добровольцев 30-летнего возраста, а вот 59-летнему папе прививку сделали. Однако у него не было никаких побочных эффектов, и мы решили, что он получил плацебо. Расстроились.После второй дозы препарата он тоже чувствовал себя прекрасно. Когда же, спустя две недели, папа сдал анализ на антитела к S-белку, у него оказался высокий титр. Естественным образом столько антител было бы, если бы он тяжело переболел.И мы немного успокоились. Когда началась массовая вакцинация, записались все взрослые члены семьи, кроме мамы, у которой серьезное хроническое заболевание. У меня самой астма, и, к сожалению, пока нет информации, испытывалась ли вакцина на таких, как я. Но я все равно решила, что это достаточно безопасно. Побочные эффекты меня не пугали. Все же пару дней посидеть с температурой гораздо лучше, чем пару недель провести на ИВЛ.Побочки после прививки были только у меня и моего брата. Буквально пару дней поболела голова и была температура 37,3-37,5. Ничего более существенного не случилось. Зато сейчас мы все чувствуем себя значительно увереннее. И как только появятся результаты клинических испытаний на группе старше 60 лет и людях с серьезными хроническими заболеваниями, мы привьем единственного взрослого человека в нашей семье, оставшегося незащищенным, — маму.Честно говоря, думала, придется ждать вакцинации несколько недель. Но записаться сейчас можно на любое время. К сожалению, люди боятся прививок и, кажется, не очень активны. Но, насколько я понимаю, самая большая опасность в случае "Спутника V" — это то, что вакцина по какой-то причине не сработает.Владислав Стрекопытов, 56 лет: "Окончание добровольного заключения"Я человек общительный, и самым тяжелым во всей этой "коронавирусной истории" для меня была необходимость самоизолироваться. Из-за заболевания, осложняющего COVID-19, мне пришлось в апреле перейти на удаленку. Девять месяцев без общения с родными и друзьями — это перебор. Поэтому когда предложили прививку, я в первых рядах побежал это делать.Вакцинировался в поликлинике на Арбате. Приехал с дачи, укололся — и обратно. Первую дозу получил 11 декабря, 4 января будет вторая.Сама прививка безболезненная совершенно. Чувствовал я себя, когда мне ее вводили, хорошо. Укол сделали в 11 часов утра, а реакция началась часов в шесть вечера: поднялась температура до 38. Но меня врач при вакцинации предупредил, что у людей старше сорока в 90 процентах случаев так бывает. И это правда — из моих знакомых, сделавших "Спутник V", у всех в первый вечер была высокая температура.Ночью мне стало очень плохо, как при гриппе — то в жар, то в холод бросало. Я был весь потный, переодевался три раза. До утра выпил четыре кружки чая с малиной. Очень болела голова. На следующий день все было более или менее нормально. Но к вечеру снова поднялась температура, правда, уже поменьше — чуть выше 37. Опять болела голова, и я пораньше лег спать. На третий день температуры не было, но у меня лицо пошло красными пятнами и стали чесаться кисти рук и лодыжки. Также было ощущение, что набухли лимфатические узлы. На четвертый день все прошло, никаких симптомов.Страха заболеть ковидом от прививки я не испытывал. Я же понимал, что не колют нас живым вирусом. Побочных эффектов тоже не боялся. Каждый день с утра до вечера я читаю про коронавирус и вызываемую им инфекцию: что происходит с заболевшими, какие осложнения и прочее. Это не шутки, и понятно, что пандемия не закончится завтра. Единственное, пока неясно, как долго держится поствакцинальный иммунитет. Но, по крайней мере, хотя бы немного можно будет спокойно пожить.Роман Максимов, 30 лет: "Не хочу подвергать риску пожилых родителей"Вакцинацию я обдумывал достаточно давно. Это не было спонтанное решение. Я хотел уже вернуться к привычному образу жизни: посещать спортзал, встречаться с друзьями. Пока я почти все контакты ограничил. Даже с родителями вижусь редко. Не хочу подвергать их риску, потому что они в возрасте и "хроники". Мы в масках, конечно, когда я к ним заезжаю, но все равно на душе неспокойно. После того как появятся антитела от вакцины, думаю, станет полегче.Я привился "Спутником V". Перед этим почитал доступные материалы и понял, что ничего страшного в нем нет. Такие вакцины уже делали — технология разработана еще в Советском Союзе — и они эффективны. Конечно, сейчас никто не знает, что будет в долгосрочной перспективе, но для себя я оценил риски вакцинирования гораздо ниже, чем риски заболеть. У меня есть знакомые, все-таки заразившиеся ковидом. Они переносили средне. Честно говоря, совсем не хочется оказаться на их месте.Я привился 20 декабря. Когда вакцинировался, думал: наконец-то это свершилось. Радость была. Но расслабляться рано. Понимаю, что после первой дозы вакцины до февраля, когда сформируется иммунитет, я не защищен. Поэтому пока в моей жизни глобально ничего не изменилось: по-прежнему сижу дома, заказываю еду, редко выхожу на улицу.У меня были небольшие побочки после вакцинации, но я бы их так даже не назвал. В первый день — слабость, легкий туман в голове. Температура не поднималась. Место укола не болело. Несколько дней при резком повороте руки я его чувствовал, но больно не было. Честно говоря, я готовился к худшему.Моя мама "хроник", и она боится пока "Спутником V" прививаться. Ждет, когда в гражданский оборот выйдет "ЭпиВакКорона". Считается, что там не такие серьезные ограничения. У отца со здоровьем получше, он собирается вакцинироваться сразу после Нового года.Среди коллег и друзей кто-то планирует в ближайшее время привиться, кто-то говорит: "Мы пару месяцев посмотрим, как люди перенесут вакцинацию, и если все в порядке, то привьемся". Есть некая инертность, кто-то скептически относится — все мы разные. Я бы, конечно, однозначно рекомендовал привиться. Мне кажется, это лучше, чем ничего. Но каждый сам свои риски оценивает.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Массовая вакцинация от коронавируса набирает темп. Препарат "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, уже продемонстрировал безопасность и высокую эффективность — 91,4 процента. Участники пострегистрационных испытаний и гражданской вакцинации рассказали РИА Новости о том, как они себя чувствовали после прививки.
Ольга Шемонаева, 52 года: "Было желание поскорее выдохнуть"
По образованию я врач, и у меня есть возможность разобраться в информации, отделить правду от лжи, реально оценить ситуацию с ковидом. На мой взгляд, все очень серьезно. Среди моих знакомых немало тех, у кого были очень тяжелые, а иногда летальные осложнения после этой болезни.
Поэтому решение вакцинироваться возникло давно. Я даже планировала участвовать в клинических исследованиях, но меня остановила возможность получить плацебо. Я не юная девочка, мне 52 года. Лишний вес, есть нарушение толерантности к глюкозе — это не сахарный диабет, но состояние, требующее повышенного внимания. Эти факторы могли бы при естественном заражении усугубить заболевание. Были все шансы не проскочить по легкому варианту.
В общем, я с нетерпением ждала старта массовой вакцинации. И в первый же день записалась на сайте mos.ru.
Перед прививкой немного волновалась. Накануне давление поднялось. Но это скорее было связано с внутренним напряжением. Год выдался непростой — постоянно в тревожном ожидании, к каждому чиху прислушиваешься. Не дай бог заразить пожилых родственников. Поэтому было желание поскорее выдохнуть, получить заветные антитела и обрести какую-то уверенность в завтрашнем дне.
Побочных эффектов от самой вакцины я не боялась. У "Спутника V", насколько я представляю, риск минимальный. Препарат создан на давно известной, испытанной платформе. Да, возможны повышение температуры, гриппоподобный синдром, болевые ощущения в месте укола. Но производитель об этом честно предупреждает, и это, по-моему, пережить нетрудно.
При инъекции никаких негативных ощущений — ну, немножко болезненно. Мне показалось, что примерно через час — я в это время была за рулем — появилась гиперемия лица, то есть покраснение. Вероятно, повысилась температура, я не мерила. Больше ничего. Плюс три дня напоминало о себе место укола. Причем только когда я ночью на руку случайно ложилась.
Теперь у меня даже какое-то ощущение праздника появилось. Но я все равно осторожна, хожу везде в маске. Знакомым, друзьям и родственникам я, безусловно, советую привиться. Всем, кто готов слушать.
Понятно: пока данных мало, и мы не настолько уверены в вакцинах от коронавируса, как во всех других. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Если есть даже небольшой шанс, что после этой прививки сформируется иммунитет, почему бы им не воспользоваться? Насколько я знаю, какие-то серьезные поствакцинальные осложнения маловероятны. Это очень редкие случаи.
Моя работа предполагает общение с людьми — я преподаю в университете и в лицее при нем. Мне бы не хотелось случайно кого-нибудь заразить. Поэтому недели полторы назад я записался на прививку через сайт mos.ru, пришел, сделал. К вечеру незначительно поднялась температура, был озноб. Одну ночь поспал под одеялами, а на следующий день уже все было в порядке.
Пока я не ощущаю себя полностью защищенным, потому что ввели только первую дозу вакцины. В январе будет вторая. В любом случае до тех пор, пока не сдам тест на антитела, я не буду уверенным на сто процентов.
Медработники во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники № 191, головного учреждения амбулаторного центра ГБУЗ "ГП № 191 департамента здравоохранения г. Москвы"
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Медработники во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники № 191, головного учреждения амбулаторного центра ГБУЗ "ГП № 191 департамента здравоохранения г. Москвы"
Медработники во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники № 191, головного учреждения амбулаторного центра ГБУЗ "ГП № 191 департамента здравоохранения г. Москвы"
Альфия Максутова, 33 года: "Лучше пару дней посидеть с температурой, чем пару недель провести на ИВЛ"
Я научный журналист и в принципе привыкла полагаться на научные источники информации. Я давно следила за темой разработки вакцины и за ее обсуждением, читала мнения ученых. В журнале Lancet в сентябре появилась статья о "Спутнике V". Я ознакомилась с ней и пришла к выводу, что в основе этого препарата давно известный механизм — такие векторные вакцины используются около 50 лет. Да, сейчас она защищает от ковида, но технология, по которой ее создали, старая, проверенная и надежная.
Предложила мужу и своему папе принять участие в клинических испытаниях, которые тогда начинались. Я и мама воздержались, потому что было мало данных по группам риска по здоровью. Мужа на тестирование не взяли. К тому времени уже было достаточно мужчин-добровольцев 30-летнего возраста, а вот 59-летнему папе прививку сделали. Однако у него не было никаких побочных эффектов, и мы решили, что он получил плацебо. Расстроились.
После второй дозы препарата он тоже чувствовал себя прекрасно. Когда же, спустя две недели, папа сдал анализ на антитела к S-белку, у него оказался высокий титр. Естественным образом столько антител было бы, если бы он тяжело переболел.
Основные этапы испытаний вакцины "Спутник V" Центра имени Гамалеи на добровольцах
И мы немного успокоились. Когда началась массовая вакцинация, записались все взрослые члены семьи, кроме мамы, у которой серьезное хроническое заболевание. У меня самой астма, и, к сожалению, пока нет информации, испытывалась ли вакцина на таких, как я. Но я все равно решила, что это достаточно безопасно. Побочные эффекты меня не пугали. Все же пару дней посидеть с температурой гораздо лучше, чем пару недель провести на ИВЛ.
Побочки после прививки были только у меня и моего брата. Буквально пару дней поболела голова и была температура 37,3-37,5. Ничего более существенного не случилось. Зато сейчас мы все чувствуем себя значительно увереннее. И как только появятся результаты клинических испытаний на группе старше 60 лет и людях с серьезными хроническими заболеваниями, мы привьем единственного взрослого человека в нашей семье, оставшегося незащищенным, — маму.
Честно говоря, думала, придется ждать вакцинации несколько недель. Но записаться сейчас можно на любое время. К сожалению, люди боятся прививок и, кажется, не очень активны. Но, насколько я понимаю, самая большая опасность в случае "Спутника V" — это то, что вакцина по какой-то причине не сработает.
Я человек общительный, и самым тяжелым во всей этой "коронавирусной истории" для меня была необходимость самоизолироваться. Из-за заболевания, осложняющего COVID-19, мне пришлось в апреле перейти на удаленку. Девять месяцев без общения с родными и друзьями — это перебор. Поэтому когда предложили прививку, я в первых рядах побежал это делать.
Вакцинировался в поликлинике на Арбате. Приехал с дачи, укололся — и обратно. Первую дозу получил 11 декабря, 4 января будет вторая.
Сама прививка безболезненная совершенно. Чувствовал я себя, когда мне ее вводили, хорошо. Укол сделали в 11 часов утра, а реакция началась часов в шесть вечера: поднялась температура до 38. Но меня врач при вакцинации предупредил, что у людей старше сорока в 90 процентах случаев так бывает. И это правда — из моих знакомых, сделавших "Спутник V", у всех в первый вечер была высокая температура.
Ночью мне стало очень плохо, как при гриппе — то в жар, то в холод бросало. Я был весь потный, переодевался три раза. До утра выпил четыре кружки чая с малиной. Очень болела голова. На следующий день все было более или менее нормально. Но к вечеру снова поднялась температура, правда, уже поменьше — чуть выше 37. Опять болела голова, и я пораньше лег спать. На третий день температуры не было, но у меня лицо пошло красными пятнами и стали чесаться кисти рук и лодыжки. Также было ощущение, что набухли лимфатические узлы. На четвертый день все прошло, никаких симптомов.
Страха заболеть ковидом от прививки я не испытывал. Я же понимал, что не колют нас живым вирусом. Побочных эффектов тоже не боялся. Каждый день с утра до вечера я читаю про коронавирус и вызываемую им инфекцию: что происходит с заболевшими, какие осложнения и прочее. Это не шутки, и понятно, что пандемия не закончится завтра. Единственное, пока неясно, как долго держится поствакцинальный иммунитет. Но, по крайней мере, хотя бы немного можно будет спокойно пожить.
Роман Максимов, 30 лет: "Не хочу подвергать риску пожилых родителей"
Вакцинацию я обдумывал достаточно давно. Это не было спонтанное решение. Я хотел уже вернуться к привычному образу жизни: посещать спортзал, встречаться с друзьями. Пока я почти все контакты ограничил. Даже с родителями вижусь редко. Не хочу подвергать их риску, потому что они в возрасте и "хроники". Мы в масках, конечно, когда я к ним заезжаю, но все равно на душе неспокойно. После того как появятся антитела от вакцины, думаю, станет полегче.
Я привился "Спутником V". Перед этим почитал доступные материалы и понял, что ничего страшного в нем нет. Такие вакцины уже делали — технология разработана еще в Советском Союзе — и они эффективны. Конечно, сейчас никто не знает, что будет в долгосрочной перспективе, но для себя я оценил риски вакцинирования гораздо ниже, чем риски заболеть. У меня есть знакомые, все-таки заразившиеся ковидом. Они переносили средне. Честно говоря, совсем не хочется оказаться на их месте.
Я привился 20 декабря. Когда вакцинировался, думал: наконец-то это свершилось. Радость была. Но расслабляться рано. Понимаю, что после первой дозы вакцины до февраля, когда сформируется иммунитет, я не защищен. Поэтому пока в моей жизни глобально ничего не изменилось: по-прежнему сижу дома, заказываю еду, редко выхожу на улицу.
У меня были небольшие побочки после вакцинации, но я бы их так даже не назвал. В первый день — слабость, легкий туман в голове. Температура не поднималась. Место укола не болело. Несколько дней при резком повороте руки я его чувствовал, но больно не было. Честно говоря, я готовился к худшему.
Моя мама "хроник", и она боится пока "Спутником V" прививаться. Ждет, когда в гражданский оборот выйдет "ЭпиВакКорона". Считается, что там не такие серьезные ограничения. У отца со здоровьем получше, он собирается вакцинироваться сразу после Нового года.
Среди коллег и друзей кто-то планирует в ближайшее время привиться, кто-то говорит: "Мы пару месяцев посмотрим, как люди перенесут вакцинацию, и если все в порядке, то привьемся". Есть некая инертность, кто-то скептически относится — все мы разные. Я бы, конечно, однозначно рекомендовал привиться. Мне кажется, это лучше, чем ничего. Но каждый сам свои риски оценивает.
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