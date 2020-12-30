https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

"В жар бросало". Привитые от коронавируса честно рассказали обо всем

"В жар бросало". Привитые от коронавируса честно рассказали обо всем

Массовая вакцинация от коронавируса набирает темп. Препарат "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, уже продемонстрировал безопасность и высокую... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:09

наука

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Массовая вакцинация от коронавируса набирает темп. Препарат "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, уже продемонстрировал безопасность и высокую эффективность — 91,4 процента. Участники пострегистрационных испытаний и гражданской вакцинации рассказали РИА Новости о том, как они себя чувствовали после прививки.Ольга Шемонаева, 52 года: "Было желание поскорее выдохнуть"По образованию я врач, и у меня есть возможность разобраться в информации, отделить правду от лжи, реально оценить ситуацию с ковидом. На мой взгляд, все очень серьезно. Среди моих знакомых немало тех, у кого были очень тяжелые, а иногда летальные осложнения после этой болезни.Поэтому решение вакцинироваться возникло давно. Я даже планировала участвовать в клинических исследованиях, но меня остановила возможность получить плацебо. Я не юная девочка, мне 52 года. Лишний вес, есть нарушение толерантности к глюкозе — это не сахарный диабет, но состояние, требующее повышенного внимания. Эти факторы могли бы при естественном заражении усугубить заболевание. Были все шансы не проскочить по легкому варианту.В общем, я с нетерпением ждала старта массовой вакцинации. И в первый же день записалась на сайте mos.ru.Перед прививкой немного волновалась. Накануне давление поднялось. Но это скорее было связано с внутренним напряжением. Год выдался непростой — постоянно в тревожном ожидании, к каждому чиху прислушиваешься. Не дай бог заразить пожилых родственников. Поэтому было желание поскорее выдохнуть, получить заветные антитела и обрести какую-то уверенность в завтрашнем дне.Побочных эффектов от самой вакцины я не боялась. У "Спутника V", насколько я представляю, риск минимальный. Препарат создан на давно известной, испытанной платформе. Да, возможны повышение температуры, гриппоподобный синдром, болевые ощущения в месте укола. Но производитель об этом честно предупреждает, и это, по-моему, пережить нетрудно.При инъекции никаких негативных ощущений — ну, немножко болезненно. Мне показалось, что примерно через час — я в это время была за рулем — появилась гиперемия лица, то есть покраснение. Вероятно, повысилась температура, я не мерила. Больше ничего. Плюс три дня напоминало о себе место укола. Причем только когда я ночью на руку случайно ложилась.Теперь у меня даже какое-то ощущение праздника появилось. Но я все равно осторожна, хожу везде в маске. Знакомым, друзьям и родственникам я, безусловно, советую привиться. Всем, кто готов слушать.Руслан Хаиткулов, 32 года: "Записался, пришел, сделал"Понятно: пока данных мало, и мы не настолько уверены в вакцинах от коронавируса, как во всех других. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Если есть даже небольшой шанс, что после этой прививки сформируется иммунитет, почему бы им не воспользоваться? Насколько я знаю, какие-то серьезные поствакцинальные осложнения маловероятны. Это очень редкие случаи.Моя работа предполагает общение с людьми — я преподаю в университете и в лицее при нем. Мне бы не хотелось случайно кого-нибудь заразить. Поэтому недели полторы назад я записался на прививку через сайт mos.ru, пришел, сделал. К вечеру незначительно поднялась температура, был озноб. Одну ночь поспал под одеялами, а на следующий день уже все было в порядке.Пока я не ощущаю себя полностью защищенным, потому что ввели только первую дозу вакцины. В январе будет вторая. В любом случае до тех пор, пока не сдам тест на антитела, я не буду уверенным на сто процентов.Альфия Максутова, 33 года: "Лучше пару дней посидеть с температурой, чем пару недель провести на ИВЛ"Я научный журналист и в принципе привыкла полагаться на научные источники информации. Я давно следила за темой разработки вакцины и за ее обсуждением, читала мнения ученых. В журнале Lancet в сентябре появилась статья о "Спутнике V". Я ознакомилась с ней и пришла к выводу, что в основе этого препарата давно известный механизм — такие векторные вакцины используются около 50 лет. Да, сейчас она защищает от ковида, но технология, по которой ее создали, старая, проверенная и надежная.Предложила мужу и своему папе принять участие в клинических испытаниях, которые тогда начинались. Я и мама воздержались, потому что было мало данных по группам риска по здоровью. Мужа на тестирование не взяли. К тому времени уже было достаточно мужчин-добровольцев 30-летнего возраста, а вот 59-летнему папе прививку сделали. Однако у него не было никаких побочных эффектов, и мы решили, что он получил плацебо. Расстроились.После второй дозы препарата он тоже чувствовал себя прекрасно. Когда же, спустя две недели, папа сдал анализ на антитела к S-белку, у него оказался высокий титр. Естественным образом столько антител было бы, если бы он тяжело переболел.И мы немного успокоились. Когда началась массовая вакцинация, записались все взрослые члены семьи, кроме мамы, у которой серьезное хроническое заболевание. У меня самой астма, и, к сожалению, пока нет информации, испытывалась ли вакцина на таких, как я. Но я все равно решила, что это достаточно безопасно. Побочные эффекты меня не пугали. Все же пару дней посидеть с температурой гораздо лучше, чем пару недель провести на ИВЛ.Побочки после прививки были только у меня и моего брата. Буквально пару дней поболела голова и была температура 37,3-37,5. Ничего более существенного не случилось. Зато сейчас мы все чувствуем себя значительно увереннее. И как только появятся результаты клинических испытаний на группе старше 60 лет и людях с серьезными хроническими заболеваниями, мы привьем единственного взрослого человека в нашей семье, оставшегося незащищенным, — маму.Честно говоря, думала, придется ждать вакцинации несколько недель. Но записаться сейчас можно на любое время. К сожалению, люди боятся прививок и, кажется, не очень активны. Но, насколько я понимаю, самая большая опасность в случае "Спутника V" — это то, что вакцина по какой-то причине не сработает.Владислав Стрекопытов, 56 лет: "Окончание добровольного заключения"Я человек общительный, и самым тяжелым во всей этой "коронавирусной истории" для меня была необходимость самоизолироваться. Из-за заболевания, осложняющего COVID-19, мне пришлось в апреле перейти на удаленку. Девять месяцев без общения с родными и друзьями — это перебор. Поэтому когда предложили прививку, я в первых рядах побежал это делать.Вакцинировался в поликлинике на Арбате. Приехал с дачи, укололся — и обратно. Первую дозу получил 11 декабря, 4 января будет вторая.Сама прививка безболезненная совершенно. Чувствовал я себя, когда мне ее вводили, хорошо. Укол сделали в 11 часов утра, а реакция началась часов в шесть вечера: поднялась температура до 38. Но меня врач при вакцинации предупредил, что у людей старше сорока в 90 процентах случаев так бывает. И это правда — из моих знакомых, сделавших "Спутник V", у всех в первый вечер была высокая температура.Ночью мне стало очень плохо, как при гриппе — то в жар, то в холод бросало. Я был весь потный, переодевался три раза. До утра выпил четыре кружки чая с малиной. Очень болела голова. На следующий день все было более или менее нормально. Но к вечеру снова поднялась температура, правда, уже поменьше — чуть выше 37. Опять болела голова, и я пораньше лег спать. На третий день температуры не было, но у меня лицо пошло красными пятнами и стали чесаться кисти рук и лодыжки. Также было ощущение, что набухли лимфатические узлы. На четвертый день все прошло, никаких симптомов.Страха заболеть ковидом от прививки я не испытывал. Я же понимал, что не колют нас живым вирусом. Побочных эффектов тоже не боялся. Каждый день с утра до вечера я читаю про коронавирус и вызываемую им инфекцию: что происходит с заболевшими, какие осложнения и прочее. Это не шутки, и понятно, что пандемия не закончится завтра. Единственное, пока неясно, как долго держится поствакцинальный иммунитет. Но, по крайней мере, хотя бы немного можно будет спокойно пожить.Роман Максимов, 30 лет: "Не хочу подвергать риску пожилых родителей"Вакцинацию я обдумывал достаточно давно. Это не было спонтанное решение. Я хотел уже вернуться к привычному образу жизни: посещать спортзал, встречаться с друзьями. Пока я почти все контакты ограничил. Даже с родителями вижусь редко. Не хочу подвергать их риску, потому что они в возрасте и "хроники". Мы в масках, конечно, когда я к ним заезжаю, но все равно на душе неспокойно. После того как появятся антитела от вакцины, думаю, станет полегче.Я привился "Спутником V". Перед этим почитал доступные материалы и понял, что ничего страшного в нем нет. Такие вакцины уже делали — технология разработана еще в Советском Союзе — и они эффективны. Конечно, сейчас никто не знает, что будет в долгосрочной перспективе, но для себя я оценил риски вакцинирования гораздо ниже, чем риски заболеть. У меня есть знакомые, все-таки заразившиеся ковидом. Они переносили средне. Честно говоря, совсем не хочется оказаться на их месте.Я привился 20 декабря. Когда вакцинировался, думал: наконец-то это свершилось. Радость была. Но расслабляться рано. Понимаю, что после первой дозы вакцины до февраля, когда сформируется иммунитет, я не защищен. Поэтому пока в моей жизни глобально ничего не изменилось: по-прежнему сижу дома, заказываю еду, редко выхожу на улицу.У меня были небольшие побочки после вакцинации, но я бы их так даже не назвал. В первый день — слабость, легкий туман в голове. Температура не поднималась. Место укола не болело. Несколько дней при резком повороте руки я его чувствовал, но больно не было. Честно говоря, я готовился к худшему.Моя мама "хроник", и она боится пока "Спутником V" прививаться. Ждет, когда в гражданский оборот выйдет "ЭпиВакКорона". Считается, что там не такие серьезные ограничения. У отца со здоровьем получше, он собирается вакцинироваться сразу после Нового года.Среди коллег и друзей кто-то планирует в ближайшее время привиться, кто-то говорит: "Мы пару месяцев посмотрим, как люди перенесут вакцинацию, и если все в порядке, то привьемся". Есть некая инертность, кто-то скептически относится — все мы разные. Я бы, конечно, однозначно рекомендовал привиться. Мне кажется, это лучше, чем ничего. Но каждый сам свои риски оценивает.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

https://ria.ru/20201130/sputnik-v-1586934317.html

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591272695.html

https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591037456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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