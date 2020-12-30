https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591622607.html

В Центре Гамалеи рассказали, когда начнут испытания "Спутника V" на детях

В Центре Гамалеи рассказали, когда начнут испытания "Спутника V" на детях

Центр им. Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний "Спутник V" на детях и беременных в Минздрав через 1-1,5 месяца, заявил РИА... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:33

2020-12-30T17:33

2020-12-30T17:33

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центр им. Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний "Спутник V" на детях и беременных в Минздрав через 1-1,5 месяца, заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург."Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания, напишем, наверное, через месяц - через полтора, подадим", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, когда могут начаться испытания вакцины от коронавируса на беременных и детях.Он уточнил, что испытания начнутся только после того, как пакет документов будет одобрен Минздравом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество