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В Центре Гамалеи рассказали, когда начнут испытания "Спутника V" на детях
В Центре Гамалеи рассказали, когда начнут испытания "Спутника V" на детях
Центр им. Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний "Спутник V" на детях и беременных в Минздрав через 1-1,5 месяца, заявил РИА... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:33
2020-12-30T17:33
2020-12-30T17:33
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центр им. Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний "Спутник V" на детях и беременных в Минздрав через 1-1,5 месяца, заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург."Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания, напишем, наверное, через месяц - через полтора, подадим", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, когда могут начаться испытания вакцины от коронавируса на беременных и детях.Он уточнил, что испытания начнутся только после того, как пакет документов будет одобрен Минздравом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество