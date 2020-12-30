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Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от COVID-19
Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от COVID-19
Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от коронавируса, заявил в среду в эфире радио Sputnik министр здравоохранения республики Алымкадыр... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:23
2020-12-30T16:23
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
киргизия
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БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от коронавируса, заявил в среду в эфире радио Sputnik министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.“Для того, чтобы обеспечить все население, министерство здравоохранения решило построить завод по розливу вакцины”, - заявил министр.По словам Бейшеналиева, на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мурашко он договорился о поставке в Киргизию субстратов для производства вакцины.Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в начале марта. Общее число выявленных заболевших с COVID-19 в республике превысило 80 тысяч. Умерли 1354 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, киргизия, в мире

Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от COVID-19

16:23 30.12.2020
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от коронавируса, заявил в среду в эфире радио Sputnik министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
“Для того, чтобы обеспечить все население, министерство здравоохранения решило построить завод по розливу вакцины”, - заявил министр.
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По словам Бейшеналиева, на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мурашко он договорился о поставке в Киргизию субстратов для производства вакцины.
“Это очень удешевит вакцину. Субстрат стоит очень дешево, а итоговая цена поднимается из-за того, что идет розлив, упаковка, доставка”, - объяснил глава минздрава.
Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в начале марта. Общее число выявленных заболевших с COVID-19 в республике превысило 80 тысяч. Умерли 1354 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоКиргизияВ мире
 
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