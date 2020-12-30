https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591608973.html

Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от COVID-19

Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от COVID-19

Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от коронавируса, заявил в среду в эфире радио Sputnik министр здравоохранения республики Алымкадыр... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:23

2020-12-30T16:23

2020-12-30T16:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590366665_0:105:2489:1505_1920x0_80_0_0_417c1fb67d22101b96dfd312382ccd69.jpg

БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Киргизия построит завод по изготовлению российской вакцины от коронавируса, заявил в среду в эфире радио Sputnik министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.“Для того, чтобы обеспечить все население, министерство здравоохранения решило построить завод по розливу вакцины”, - заявил министр.По словам Бейшеналиева, на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мурашко он договорился о поставке в Киргизию субстратов для производства вакцины.Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в начале марта. Общее число выявленных заболевших с COVID-19 в республике превысило 80 тысяч. Умерли 1354 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591499451.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, киргизия, в мире