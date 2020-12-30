https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591590946.html

СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин

СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин

Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:08

2020-12-30T15:08

2020-12-30T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel.В понедельник сообщалось, что 75-летний израильтянин умер от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vaktsina-1591538778.html

израиль

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