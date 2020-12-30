https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591590946.html
СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин
СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин
Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:08
2020-12-30T15:08
2020-12-30T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591094112_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_cf37e1d213cc69c0e6566c1567c35a10.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel.В понедельник сообщалось, что 75-летний израильтянин умер от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vaktsina-1591538778.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591094112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_21b8cbac354057c3f3973e9d3f5c53f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, израиль, в мире