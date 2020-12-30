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https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591590946.html
СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин
СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин
Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:08
2020-12-30T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel.В понедельник сообщалось, что 75-летний израильтянин умер от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, израиль, в мире

СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин

15:08 30.12.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel.
"Мужчина скончался в Иерусалиме через несколько часов после получения вакцины от коронавируса", - пишет издание. При этом врачи утверждают, что у пациента были "хронические, комплексные и сложные" проблемы со здоровьем.
В понедельник сообщалось, что 75-летний израильтянин умер от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
11:53
Медик в США заразился коронавирусом после вакцины Pfizer
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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