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Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса
Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:42
2020-12-30T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
украина
в мире
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.По данным пресс-службы, переговоры минздрав вел с сентября. Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 104 348 человек, выздоровели 698190 заболевших, летальных случаев - 18324.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, китай, украина, в мире

Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса

14:42 30.12.2020 (обновлено: 14:47 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГородская клиническая больница №67 в Москве
Городская клиническая больница №67 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

"Выполняя задание президента Украины Владимира Зеленского, министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переговоры минздрав вел с сентября. Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 104 348 человек, выздоровели 698190 заболевших, летальных случаев - 18324.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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