https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591583002.html

Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса

Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:42

2020-12-30T14:42

2020-12-30T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

украина

в мире

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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.По данным пресс-службы, переговоры минздрав вел с сентября. Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 104 348 человек, выздоровели 698190 заболевших, летальных случаев - 18324.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591429141.html

китай

украина

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коронавирус covid-19, китай, украина, в мире