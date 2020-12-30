https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591572259.html
В Сербию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Сербию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии прибыла в Белград из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:54
2020-12-30T13:54
2020-12-30T14:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии прибыла в Белград из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак".В Сербию в начале декабря поступили первые 20 доз российской вакцины для лабораторных исследований. Посольство России и руководство страны заявляли, что ожидает первую партию для вакцинации граждан до конца года. Разрешение на применение вакцины должно было выдать Агентство по лекарствам и медицинским средствам республики.Небольшой автомобиль с грузом вакцины в среду прибыл на территорию института "Торлак" в Белграде. Ожидается, что она содержит 5 тысяч доз. На ступенях института посылку встречают медики. Трансляцию ведет агентство Танюг.Вакцинация от коронавируса американо-германской вакциной Pfizer началась в Сербии 24 декабря, первой в стране прививку сделала премьер-министр Ана Брнабич. Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе власти Сербии ожидают следующие, более крупные партии.Премьер-министр заявляла, что первые дозы вакцины китайской компании Sinopharm и российской вакцины "Спутник V" будут доставлены в Сербию в ближайшее время, но не указала конкретных сроков.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости.
Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии
прибыла в Белград
из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак".
В Сербию в начале декабря поступили первые 20 доз российской вакцины для лабораторных исследований. Посольство России и руководство страны заявляли, что ожидает первую партию для вакцинации граждан до конца года. Разрешение на применение вакцины должно было выдать Агентство по лекарствам и медицинским средствам республики.
Небольшой автомобиль с грузом вакцины в среду прибыл на территорию института "Торлак" в Белграде. Ожидается, что она содержит 5 тысяч доз. На ступенях института посылку встречают медики. Трансляцию ведет агентство Танюг.
Вакцинация от коронавируса американо-германской вакциной Pfizer началась в Сербии 24 декабря, первой в стране прививку сделала премьер-министр Ана Брнабич. Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе власти Сербии ожидают следующие, более крупные партии.
Премьер-министр заявляла, что первые дозы вакцины китайской компании Sinopharm и российской вакцины "Спутник V" будут доставлены в Сербию в ближайшее время, но не указала конкретных сроков.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.