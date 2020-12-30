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https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591572259.html
В Сербию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Сербию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии прибыла в Белград из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:54
2020-12-30T14:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии прибыла в Белград из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак".В Сербию в начале декабря поступили первые 20 доз российской вакцины для лабораторных исследований. Посольство России и руководство страны заявляли, что ожидает первую партию для вакцинации граждан до конца года. Разрешение на применение вакцины должно было выдать Агентство по лекарствам и медицинским средствам республики.Небольшой автомобиль с грузом вакцины в среду прибыл на территорию института "Торлак" в Белграде. Ожидается, что она содержит 5 тысяч доз. На ступенях института посылку встречают медики. Трансляцию ведет агентство Танюг.Вакцинация от коронавируса американо-германской вакциной Pfizer началась в Сербии 24 декабря, первой в стране прививку сделала премьер-министр Ана Брнабич. Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе власти Сербии ожидают следующие, более крупные партии.Премьер-министр заявляла, что первые дозы вакцины китайской компании Sinopharm и российской вакцины "Спутник V" будут доставлены в Сербию в ближайшее время, но не указала конкретных сроков.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, в мире

В Сербию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

13:54 30.12.2020 (обновлено: 14:04 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии прибыла в Белград из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак".
В Сербию в начале декабря поступили первые 20 доз российской вакцины для лабораторных исследований. Посольство России и руководство страны заявляли, что ожидает первую партию для вакцинации граждан до конца года. Разрешение на применение вакцины должно было выдать Агентство по лекарствам и медицинским средствам республики.
Вакцина от CoVID-19 Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 13:57Распространение нового коронавируса
Глава Сербии допустил возможность совместного производства "Спутник V"
Небольшой автомобиль с грузом вакцины в среду прибыл на территорию института "Торлак" в Белграде. Ожидается, что она содержит 5 тысяч доз. На ступенях института посылку встречают медики. Трансляцию ведет агентство Танюг.
Вакцинация от коронавируса американо-германской вакциной Pfizer началась в Сербии 24 декабря, первой в стране прививку сделала премьер-министр Ана Брнабич. Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе власти Сербии ожидают следующие, более крупные партии.
Премьер-министр заявляла, что первые дозы вакцины китайской компании Sinopharm и российской вакцины "Спутник V" будут доставлены в Сербию в ближайшее время, но не указала конкретных сроков.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыСербияВ мире
 
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