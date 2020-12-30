https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591572259.html

В Сербию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Сербию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии прибыла в Белград из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак". РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:54

2020-12-30T13:54

2020-12-30T14:04

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

сербия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207803_0:34:3106:1781_1920x0_80_0_0_31e2986c4b8f82921d1df47c16dfe33d.jpg

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" для граждан Сербии прибыла в Белград из России в среду и доставлена в институт вирусологии и вакцин "Торлак".В Сербию в начале декабря поступили первые 20 доз российской вакцины для лабораторных исследований. Посольство России и руководство страны заявляли, что ожидает первую партию для вакцинации граждан до конца года. Разрешение на применение вакцины должно было выдать Агентство по лекарствам и медицинским средствам республики.Небольшой автомобиль с грузом вакцины в среду прибыл на территорию института "Торлак" в Белграде. Ожидается, что она содержит 5 тысяч доз. На ступенях института посылку встречают медики. Трансляцию ведет агентство Танюг.Вакцинация от коронавируса американо-германской вакциной Pfizer началась в Сербии 24 декабря, первой в стране прививку сделала премьер-министр Ана Брнабич. Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе власти Сербии ожидают следующие, более крупные партии.Премьер-министр заявляла, что первые дозы вакцины китайской компании Sinopharm и российской вакцины "Спутник V" будут доставлены в Сербию в ближайшее время, но не указала конкретных сроков.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/serbiya-1590105198.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, в мире