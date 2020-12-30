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https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591502965.html
Sinopharm заявила о 79,34% эффективности своей вакцины от COVID-19
Sinopharm заявила о 79,34% эффективности своей вакцины от COVID-19
Эффективность разработанной китайской компанией Sinopharm инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции составляет 79,34%, следует заявления из входящего... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:21
2020-12-30T08:49
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иордания
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Эффективность разработанной китайской компанией Sinopharm инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции составляет 79,34%, следует заявления из входящего в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products.Отмечается, что это промежуточные данные результатов проводимой в настоящий момент третьей стадии клинических испытаний вакцины.Также сообщается, что коэффициент конверсии нейтрализующих антител составляет 99,52%, однако в документе нет данных о том, сколько было привито человек, в каких странах и за какой период, также не сообщается о побочных эффектах.Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID, и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.Обнародованные в среду данные стали первой официальной информацией о результатах клинических испытаний китайской вакцины, до этого никаких цифр не сообщалось.В заявлении также указано, что Beijing Institute of Biological Products уже подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Он также сообщил, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу, Аргентину. В испытаниях за границей приняли участие более 60 тысяч человек, при этом из них 40 тысяч получили уже два укола, через 14 дней после второй инъекции у них взяли образцы крови на анализ - и результаты оказались "чрезвычайно хорошими".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vaktsiny-1591503078.html
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аргентина, перу, иордания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, китай, в мире

Sinopharm заявила о 79,34% эффективности своей вакцины от COVID-19

08:21 30.12.2020 (обновлено: 08:49 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Эффективность разработанной китайской компанией Sinopharm инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции составляет 79,34%, следует заявления из входящего в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products.
"Инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34 %", - говорится в заявлении.
Отмечается, что это промежуточные данные результатов проводимой в настоящий момент третьей стадии клинических испытаний вакцины.
Также сообщается, что коэффициент конверсии нейтрализующих антител составляет 99,52%, однако в документе нет данных о том, сколько было привито человек, в каких странах и за какой период, также не сообщается о побочных эффектах.
Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID, и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.
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08:23
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Обнародованные в среду данные стали первой официальной информацией о результатах клинических испытаний китайской вакцины, до этого никаких цифр не сообщалось.
В заявлении также указано, что Beijing Institute of Biological Products уже подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.
Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Он также сообщил, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу, Аргентину. В испытаниях за границей приняли участие более 60 тысяч человек, при этом из них 40 тысяч получили уже два укола, через 14 дней после второй инъекции у них взяли образцы крови на анализ - и результаты оказались "чрезвычайно хорошими".
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