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Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Компания Uniao Quimica, имеющая договоренность с РФПИ по производству вакцины "Спутник V" в Бразилии, подала в Национальное агентство по санитарному надзору... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T05:39
2020-12-30T05:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Компания Uniao Quimica, имеющая договоренность с РФПИ по производству вакцины "Спутник V" в Бразилии, подала в Национальное агентство по санитарному надзору страны Anvisa запрос на проведение клинических испытаний препарата, сообщает Anvisa.Запрос будет проанализирован в течение 72 часов."Разрешение Anvisa является обязательным для исследований, направленных на регистрацию вакцины или лекарства в будущем", - подчеркивает агентство.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана в конце октября подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V".Тогда сообщалось, что в соответствии с договоренностями между РФПИ и Uniao Quimica о передаче технологий в ближайшее время будет запущено производство первых партий вакцины "Спутник V" на территории Бразилии. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, в мире

Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"

05:39 30.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Компания Uniao Quimica, имеющая договоренность с РФПИ по производству вакцины "Спутник V" в Бразилии, подала в Национальное агентство по санитарному надзору страны Anvisa запрос на проведение клинических испытаний препарата, сообщает Anvisa.
"Anvisa 29 декабря получила запрос на разрешение клинических испытаний третьей фазы вакцины "Спутник V". Запрос был представлен лабораторией Uniao Quimica", - говорится в сообщении агентства.
Запрос будет проанализирован в течение 72 часов.
"Разрешение Anvisa является обязательным для исследований, направленных на регистрацию вакцины или лекарства в будущем", - подчеркивает агентство.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана в конце октября подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V".
Тогда сообщалось, что в соответствии с договоренностями между РФПИ и Uniao Quimica о передаче технологий в ближайшее время будет запущено производство первых партий вакцины "Спутник V" на территории Бразилии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19БразилияВ мире
 
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