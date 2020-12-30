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Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Компания Uniao Quimica, имеющая договоренность с РФПИ по производству вакцины "Спутник V" в Бразилии, подала в Национальное агентство по санитарному надзору... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T05:39
2020-12-30T05:39
2020-12-30T05:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Компания Uniao Quimica, имеющая договоренность с РФПИ по производству вакцины "Спутник V" в Бразилии, подала в Национальное агентство по санитарному надзору страны Anvisa запрос на проведение клинических испытаний препарата, сообщает Anvisa.Запрос будет проанализирован в течение 72 часов."Разрешение Anvisa является обязательным для исследований, направленных на регистрацию вакцины или лекарства в будущем", - подчеркивает агентство.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана в конце октября подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V".Тогда сообщалось, что в соответствии с договоренностями между РФПИ и Uniao Quimica о передаче технологий в ближайшее время будет запущено производство первых партий вакцины "Спутник V" на территории Бразилии. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, в мире