https://ria.ru/20201230/ulitsa-1591577321.html

В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение на некоторых улицах

В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение на некоторых улицах

Движение транспорта на ряде участков дорог в Москве будет ограничено из-за фейерверочных показов 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:16

2020-12-30T14:16

2020-12-30T14:16

новый год—2021

городское хозяйство москвы

вера мухина

рамзан кадыров

москва

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Движение транспорта на ряде участков дорог в Москве будет ограничено из-за фейерверочных показов 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.Помимо этого, с 00:40 и до 01:10 на западе Москвы будет ограничено движение на улице Федосьино от улицы Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518, на юго-западе - на улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, в Зеленоградском административном округе будет ограничено движение по Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту.Движение в это время будет также будет ограничено в Троицком и Новомосковском административных округах: по улице Физической от Калужского шоссе до Солнечной улицы и по улице Центральной от дома 26 до Солнечной улицы.

https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html

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городское хозяйство москвы, вера мухина, рамзан кадыров, москва, общество