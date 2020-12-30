В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение на некоторых улицах
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Движение транспорта на ряде участков дорог в Москве будет ограничено из-за фейерверочных показов 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.
"В целях безопасности дорожного движения при проведении фейерверочных показов запланировано введение ограничений движения транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети: с 23:30 до 00:15 - в центральной части города - Большой Москворецкий мост, улица Варварка, улица Ильинка, улица Москворецкая, Москворецкая набережная, Раушская набережная, Кремлевская набережная, Софийская набережная", - говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.
Помимо этого, с 00:40 и до 01:10 на западе Москвы будет ограничено движение на улице Федосьино от улицы Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518, на юго-западе - на улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, в Зеленоградском административном округе будет ограничено движение по Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту.
Движение в это время будет также будет ограничено в Троицком и Новомосковском административных округах: по улице Физической от Калужского шоссе до Солнечной улицы и по улице Центральной от дома 26 до Солнечной улицы.