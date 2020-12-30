Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201230/ulitsa-1591577321.html
В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение на некоторых улицах
В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение на некоторых улицах
Движение транспорта на ряде участков дорог в Москве будет ограничено из-за фейерверочных показов 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:16
2020-12-30T14:16
новый год—2021
городское хозяйство москвы
вера мухина
рамзан кадыров
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591098567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_134cfe2641ddec08a37c1df556efe599.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Движение транспорта на ряде участков дорог в Москве будет ограничено из-за фейерверочных показов 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.Помимо этого, с 00:40 и до 01:10 на западе Москвы будет ограничено движение на улице Федосьино от улицы Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518, на юго-западе - на улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, в Зеленоградском административном округе будет ограничено движение по Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту.Движение в это время будет также будет ограничено в Троицком и Новомосковском административных округах: по улице Физической от Калужского шоссе до Солнечной улицы и по улице Центральной от дома 26 до Солнечной улицы.
https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591098567_353:318:2660:2048_1920x0_80_0_0_6911cac80603085c766326f6aa110929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, вера мухина, рамзан кадыров, москва, общество

В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение на некоторых улицах

14:16 30.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковНовогодняя иллюминация на Новой площади в Москве
Новогодняя иллюминация на Новой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Движение транспорта на ряде участков дорог в Москве будет ограничено из-за фейерверочных показов 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.
"В целях безопасности дорожного движения при проведении фейерверочных показов запланировано введение ограничений движения транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети: с 23:30 до 00:15 - в центральной части города - Большой Москворецкий мост, улица Варварка, улица Ильинка, улица Москворецкая, Москворецкая набережная, Раушская набережная, Кремлевская набережная, Софийская набережная", - говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
12:05Новый год—2021
Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом
Помимо этого, с 00:40 и до 01:10 на западе Москвы будет ограничено движение на улице Федосьино от улицы Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518, на юго-западе - на улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, в Зеленоградском административном округе будет ограничено движение по Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту.
Движение в это время будет также будет ограничено в Троицком и Новомосковском административных округах: по улице Физической от Калужского шоссе до Солнечной улицы и по улице Центральной от дома 26 до Солнечной улицы.
 
Новый год—2021Городское хозяйство МосквыВера МухинаРамзан КадыровМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков
Лента новостейМолния