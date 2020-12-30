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Зеленский запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам
Зеленский запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:43
2020-12-30T19:43
владислав криклий
дунай (река)
днепр (река)
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.Верховная рада поддержала этот закон 3 декабря. Согласно тексту закона, запрещается заход во внутренние водные пути Украины "судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях". Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.Как отмечает пресс-служба, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций.Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что принятие закона позволит возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки - и создать эффективную речную логистику. Министр считает, что новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривен (450-565 миллионов долларов по текущему курсу) ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции, создать рабочие места.Документ предусматривает создание госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судов. Новый закон подразумевает также стимулирование судостроения и восстановление предприятий, введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.Закон вступит в силу 1 января 2022 года, а ряд статей - через три года со дня опубликования документа.
https://ria.ru/20201230/krym-1591590669.html
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владислав криклий, дунай (река), днепр (река), верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам

19:43 30.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.
Верховная рада поддержала этот закон 3 декабря. Согласно тексту закона, запрещается заход во внутренние водные пути Украины "судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях". Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.

"Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"… Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное. Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций.
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Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что принятие закона позволит возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки - и создать эффективную речную логистику. Министр считает, что новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривен (450-565 миллионов долларов по текущему курсу) ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции, создать рабочие места.
Документ предусматривает создание госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судов. Новый закон подразумевает также стимулирование судостроения и восстановление предприятий, введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.
Закон вступит в силу 1 января 2022 года, а ряд статей - через три года со дня опубликования документа.
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Владислав КриклийДунай (река)Днепр (река)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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