Зеленский запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.
Верховная рада поддержала этот закон 3 декабря. Согласно тексту закона, запрещается заход во внутренние водные пути Украины "судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях". Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.
"Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"… Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное. Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что принятие закона позволит возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки - и создать эффективную речную логистику. Министр считает, что новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривен (450-565 миллионов долларов по текущему курсу) ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции, создать рабочие места.
Документ предусматривает создание госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судов. Новый закон подразумевает также стимулирование судостроения и восстановление предприятий, введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.
Закон вступит в силу 1 января 2022 года, а ряд статей - через три года со дня опубликования документа.