https://ria.ru/20201230/ubiystvo-1591518481.html

Жителю Урала дали девять лет колонии за убийство ребенка

Жителю Урала дали девять лет колонии за убийство ребенка

Свердловский областной суд в среду приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, обвиняемого в убийстве семилетнего... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:34

2020-12-30T10:34

2020-12-30T10:58

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

нижний тагил

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд в среду приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, обвиняемого в убийстве семилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам, сообщает пресс-служба суда.По данным суда, в августе 2019 года 35-летний обвиняемый, находясь в состоянии опьянения около магазина и остановки общественного транспорта в Нижнем Тагиле, вместе с еще одним мужчиной и несовершеннолетним стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от поляны, на которой играли дети. Один из выстрелов, произведенных подростком, попал в голову семилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев.В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений."Суд счел, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей… Борисову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В суде добавили, что в рамках дела был заявлен гражданский иск, по которому осужденный должен выплатить родителям убитого ребенка по одному миллиону рублей компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов.Как добавили в пресс-службе СК РФ, сперва Борисов вводил в заблуждение следствие, утверждая, что стреляли из другой его винтовки, "фальшивку" он подкинул соседу, чтобы тот выдал ее правоохранительным органам. Однако следователи сумели установить оружие, из которого стреляли, и доказать, что именно Борисов дал винтовку в руки несовершеннолетнему, руководил его действиями, в результате чего был произведен роковой выстрел, стоивший жизни ребенку.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/proisshestviya-1590927402.html

https://ria.ru/20201130/tragediya-1586969669.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия