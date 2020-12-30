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Жителю Урала дали девять лет колонии за убийство ребенка
Жителю Урала дали девять лет колонии за убийство ребенка
Свердловский областной суд в среду приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, обвиняемого в убийстве семилетнего... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:34
2020-12-30T10:58
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд в среду приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, обвиняемого в убийстве семилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам, сообщает пресс-служба суда.По данным суда, в августе 2019 года 35-летний обвиняемый, находясь в состоянии опьянения около магазина и остановки общественного транспорта в Нижнем Тагиле, вместе с еще одним мужчиной и несовершеннолетним стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от поляны, на которой играли дети. Один из выстрелов, произведенных подростком, попал в голову семилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев.В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений."Суд счел, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей… Борисову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В суде добавили, что в рамках дела был заявлен гражданский иск, по которому осужденный должен выплатить родителям убитого ребенка по одному миллиону рублей компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов.Как добавили в пресс-службе СК РФ, сперва Борисов вводил в заблуждение следствие, утверждая, что стреляли из другой его винтовки, "фальшивку" он подкинул соседу, чтобы тот выдал ее правоохранительным органам. Однако следователи сумели установить оружие, из которого стреляли, и доказать, что именно Борисов дал винтовку в руки несовершеннолетнему, руководил его действиями, в результате чего был произведен роковой выстрел, стоивший жизни ребенку.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/proisshestviya-1590927402.html
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свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия

Жителю Урала дали девять лет колонии за убийство ребенка

10:34 30.12.2020 (обновлено: 10:58 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд в среду приговорил к 9 годам колонии строгого режима жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, обвиняемого в убийстве семилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам, сообщает пресс-служба суда.
По данным суда, в августе 2019 года 35-летний обвиняемый, находясь в состоянии опьянения около магазина и остановки общественного транспорта в Нижнем Тагиле, вместе с еще одним мужчиной и несовершеннолетним стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от поляны, на которой играли дети. Один из выстрелов, произведенных подростком, попал в голову семилетнему мальчику. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончался через пять месяцев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 14:50
В Подмосковье при разборках хулиганов пострадал ребенок
В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После смерти мальчика СК переквалифицировал дело на убийство из хулиганских побуждений.
"Суд счел, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей… Борисову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Детская площадка в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:39
В Москве ребенок погиб после игры с младшим братом
В суде добавили, что в рамках дела был заявлен гражданский иск, по которому осужденный должен выплатить родителям убитого ребенка по одному миллиону рублей компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов.
Как добавили в пресс-службе СК РФ, сперва Борисов вводил в заблуждение следствие, утверждая, что стреляли из другой его винтовки, "фальшивку" он подкинул соседу, чтобы тот выдал ее правоохранительным органам. Однако следователи сумели установить оружие, из которого стреляли, и доказать, что именно Борисов дал винтовку в руки несовершеннолетнему, руководил его действиями, в результате чего был произведен роковой выстрел, стоивший жизни ребенку.
 
Свердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Нижний ТагилПроисшествия
 
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