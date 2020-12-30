https://ria.ru/20201230/turtsiya-1591575761.html

В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19

В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19

МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, говорится в сообщении, разосланном во все... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:06

2020-12-30T14:06

2020-12-30T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мвд турции

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, говорится в сообщении, разосланном во все провинции страны.Отмечается, что список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. При этом, как заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комендантский час не распространяется на иностранных туристов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

стамбул

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвд турции, турция, стамбул, в мире