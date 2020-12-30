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Распространение нового коронавируса
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В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19
В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19
МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, говорится в сообщении, разосланном во все... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:06
2020-12-30T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвд турции
турция
стамбул
в мире
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, говорится в сообщении, разосланном во все провинции страны.Отмечается, что список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. При этом, как заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комендантский час не распространяется на иностранных туристов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, мвд турции, турция, стамбул, в мире

В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19

14:06 30.12.2020 (обновлено: 14:14 30.12.2020)
 
© AFP 2020 / Ozan KoseЖенщины стоят перед мечетью Сулеймание в Стамбуле
Женщины стоят перед мечетью Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AFP 2020 / Ozan Kose
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, говорится в сообщении, разосланном во все провинции страны.

"В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – площадь Кызылай, в Измире – площадь Гюндогду", - говорится в циркуляре.

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23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Отмечается, что список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. При этом, как заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комендантский час не распространяется на иностранных туристов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ТурцииТурцияСтамбулВ мире
 
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