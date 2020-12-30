В МИД Турции уточнили информацию о рабочей группе с США по С-400
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о договоренности между Турцией и США о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 и о начале технических переговоров.
"По теме С-400 совместная рабочая группа с США пока не создана, идут технические переговоры. Министр имел в виду, что рабочая группа на техническом уровне по теме санкций между Турцией и США будет cформирована" , - сказал источник.
США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400. Госдеп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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