https://ria.ru/20201230/turtsiya-1591575211.html

В МИД Турции уточнили информацию о рабочей группе с США по С-400

В МИД Турции уточнили информацию о рабочей группе с США по С-400

Турция и США ведут переговоры о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил журналистам источник в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:03

2020-12-30T14:03

2020-12-30T14:03

майк помпео

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

f-35

турция

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_0:261:3077:1992_1920x0_80_0_0_7b07ccf2091101cfa4be48fef40ca2be.jpg

АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Турция и США ведут переговоры о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил журналистам источник в турецком МИД.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о договоренности между Турцией и США о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 и о начале технических переговоров.США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400. Госдеп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, в мире