Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201230/turizm-1591547116.html
Глава Ростуризма поблагодарила туристов и туроператоров за стойкость
Глава Ростуризма поблагодарила туристов и туроператоров за стойкость
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:26
2020-12-30T12:26
новый год—2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315780_0:10:3004:1700_1920x0_80_0_0_6664b4358623c99b19515a7988e2b012.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей туристической индустрии и самих туристов за стойкость и любовь к своей стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма.Глава ведомства отметила, что 2020 год стал, пожалуй, самым сложным в истории туризма и индустрии гостеприимства, поскольку именно этот год со всей ясностью показал важность отрасли, ее сквозное влияние практически на все аспекты жизни людей и страны."Нам всем было очень тяжело, и я искренне считаю, что отрасль выстояла благодаря командной работе каждого из нас. Мне кажется, что самое важное – это наша сплоченность и общие ценности. В самые трудные дни мы не испугались, а наоборот - использовали кризис для рывка вперед, с самого начала понимая, что за цифрами турпотока и оборота отрасли стоят миллионы конкретных людей. Я хочу сказать спасибо всем, кто каждый день делал свою работу, не останавливался и не опускал руки", - сказала Догузова.Она отметила, что поддержка отрасли президентом и правительством видна невооруженным глазом, но, по ее мнению, никакие меры поддержки не смогли бы помочь отрасли, если бы не усилия туристического бизнеса, смелость и неравнодушие к любимому делу."Спасибо туроператорам, которые в этом году проявили себя в прямом смысле героически. Сначала в кратчайшие сроки вернули всех своих туристов домой без лишних проволочек, продолжили выполнять свои обязательства перед людьми и открывали вместе с турагентами новые направления внутри страны. Спасибо вам", - выразила свое мнение руководитель Ростуризма.Она также поблагодарила всех представителей отельного бизнеса, работников сферы гостеприимства и особо отметила губернаторов и министерства туризма в регионах за беспрецедентную активность и внимание к отрасли, а также команду Ростуризма."И конечно же, я хочу сказать спасибо туристам, которые поверили в нас и отдохнули в своей стране, а кто-то в нее заново влюбился. Для нас важен каждый человек, который открывает для себя Россию, делая это самым приятным способом – путешествуя! Я поздравляю всех с наступающим новым годом, желаю здоровья, позитива и новых ярких путешествий!" - резюмировала Догузова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html
https://ria.ru/20201216/itogi-1589446906.html
https://ria.ru/20201221/sovety-1590153596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315780_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_aaed939371bcb2a683f196a4c360bfb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Глава Ростуризма поблагодарила туристов и туроператоров за стойкость

12:26 30.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей туристической индустрии и самих туристов за стойкость и любовь к своей стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Глава ведомства отметила, что 2020 год стал, пожалуй, самым сложным в истории туризма и индустрии гостеприимства, поскольку именно этот год со всей ясностью показал важность отрасли, ее сквозное влияние практически на все аспекты жизни людей и страны.
Артист выступает на площади Ботеро в рамках информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса в Медельине - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 08:00
Пандемический ужас. События, потрясшие мир в 2020-м
"Нам всем было очень тяжело, и я искренне считаю, что отрасль выстояла благодаря командной работе каждого из нас. Мне кажется, что самое важное – это наша сплоченность и общие ценности. В самые трудные дни мы не испугались, а наоборот - использовали кризис для рывка вперед, с самого начала понимая, что за цифрами турпотока и оборота отрасли стоят миллионы конкретных людей. Я хочу сказать спасибо всем, кто каждый день делал свою работу, не останавливался и не опускал руки", - сказала Догузова.
Она отметила, что поддержка отрасли президентом и правительством видна невооруженным глазом, но, по ее мнению, никакие меры поддержки не смогли бы помочь отрасли, если бы не усилия туристического бизнеса, смелость и неравнодушие к любимому делу.
"Спасибо туроператорам, которые в этом году проявили себя в прямом смысле героически. Сначала в кратчайшие сроки вернули всех своих туристов домой без лишних проволочек, продолжили выполнять свои обязательства перед людьми и открывали вместе с турагентами новые направления внутри страны. Спасибо вам", - выразила свое мнение руководитель Ростуризма.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 11:06Новый год—2021
Итоги года: пристегните ремни, наш рейс 2020 летит сквозь пандемию
Она также поблагодарила всех представителей отельного бизнеса, работников сферы гостеприимства и особо отметила губернаторов и министерства туризма в регионах за беспрецедентную активность и внимание к отрасли, а также команду Ростуризма.
"И конечно же, я хочу сказать спасибо туристам, которые поверили в нас и отдохнули в своей стране, а кто-то в нее заново влюбился. Для нас важен каждый человек, который открывает для себя Россию, делая это самым приятным способом – путешествуя! Я поздравляю всех с наступающим новым годом, желаю здоровья, позитива и новых ярких путешествий!" - резюмировала Догузова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Женщина фотографируется у храма Василия Блаженного на Красной площади - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 05:50Туризм
Иностранцам рассказали о тонкостях посещения России
 
Новый год—2021Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков
Лента новостейМолния