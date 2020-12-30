https://ria.ru/20201230/turizm-1591547116.html
Глава Ростуризма поблагодарила туристов и туроператоров за стойкость
Глава Ростуризма поблагодарила туристов и туроператоров за стойкость
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:26
2020-12-30T12:26
2020-12-30T12:26
новый год—2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей туристической индустрии и самих туристов за стойкость и любовь к своей стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма.Глава ведомства отметила, что 2020 год стал, пожалуй, самым сложным в истории туризма и индустрии гостеприимства, поскольку именно этот год со всей ясностью показал важность отрасли, ее сквозное влияние практически на все аспекты жизни людей и страны."Нам всем было очень тяжело, и я искренне считаю, что отрасль выстояла благодаря командной работе каждого из нас. Мне кажется, что самое важное – это наша сплоченность и общие ценности. В самые трудные дни мы не испугались, а наоборот - использовали кризис для рывка вперед, с самого начала понимая, что за цифрами турпотока и оборота отрасли стоят миллионы конкретных людей. Я хочу сказать спасибо всем, кто каждый день делал свою работу, не останавливался и не опускал руки", - сказала Догузова.Она отметила, что поддержка отрасли президентом и правительством видна невооруженным глазом, но, по ее мнению, никакие меры поддержки не смогли бы помочь отрасли, если бы не усилия туристического бизнеса, смелость и неравнодушие к любимому делу."Спасибо туроператорам, которые в этом году проявили себя в прямом смысле героически. Сначала в кратчайшие сроки вернули всех своих туристов домой без лишних проволочек, продолжили выполнять свои обязательства перед людьми и открывали вместе с турагентами новые направления внутри страны. Спасибо вам", - выразила свое мнение руководитель Ростуризма.Она также поблагодарила всех представителей отельного бизнеса, работников сферы гостеприимства и особо отметила губернаторов и министерства туризма в регионах за беспрецедентную активность и внимание к отрасли, а также команду Ростуризма."И конечно же, я хочу сказать спасибо туристам, которые поверили в нас и отдохнули в своей стране, а кто-то в нее заново влюбился. Для нас важен каждый человек, который открывает для себя Россию, делая это самым приятным способом – путешествуя! Я поздравляю всех с наступающим новым годом, желаю здоровья, позитива и новых ярких путешествий!" - резюмировала Догузова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей туристической индустрии и самих туристов за стойкость и любовь к своей стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма
.
Глава ведомства отметила, что 2020 год стал, пожалуй, самым сложным в истории туризма и индустрии гостеприимства, поскольку именно этот год со всей ясностью показал важность отрасли, ее сквозное влияние практически на все аспекты жизни людей и страны.
"Нам всем было очень тяжело, и я искренне считаю, что отрасль выстояла благодаря командной работе каждого из нас. Мне кажется, что самое важное – это наша сплоченность и общие ценности. В самые трудные дни мы не испугались, а наоборот - использовали кризис для рывка вперед, с самого начала понимая, что за цифрами турпотока и оборота отрасли стоят миллионы конкретных людей. Я хочу сказать спасибо всем, кто каждый день делал свою работу, не останавливался и не опускал руки", - сказала Догузова.
Она отметила, что поддержка отрасли президентом и правительством видна невооруженным глазом, но, по ее мнению, никакие меры поддержки не смогли бы помочь отрасли, если бы не усилия туристического бизнеса, смелость и неравнодушие к любимому делу.
"Спасибо туроператорам, которые в этом году проявили себя в прямом смысле героически. Сначала в кратчайшие сроки вернули всех своих туристов домой без лишних проволочек, продолжили выполнять свои обязательства перед людьми и открывали вместе с турагентами новые направления внутри страны. Спасибо вам", - выразила свое мнение руководитель Ростуризма.
Она также поблагодарила всех представителей отельного бизнеса, работников сферы гостеприимства и особо отметила губернаторов и министерства туризма в регионах за беспрецедентную активность и внимание к отрасли, а также команду Ростуризма.
"И конечно же, я хочу сказать спасибо туристам, которые поверили в нас и отдохнули в своей стране, а кто-то в нее заново влюбился. Для нас важен каждый человек, который открывает для себя Россию, делая это самым приятным способом – путешествуя! Я поздравляю всех с наступающим новым годом, желаю здоровья, позитива и новых ярких путешествий!" - резюмировала Догузова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.