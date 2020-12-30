https://ria.ru/20201230/turizm-1591547116.html

Глава Ростуризма поблагодарила туристов и туроператоров за стойкость

Глава Ростуризма поблагодарила туристов и туроператоров за стойкость

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:26

2020-12-30T12:26

2020-12-30T12:26

новый год—2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поздравила всех россиян c наступающим 2021 годом, а также поблагодарила представителей туристической индустрии и самих туристов за стойкость и любовь к своей стране, сообщили в пресс-службе Ростуризма.Глава ведомства отметила, что 2020 год стал, пожалуй, самым сложным в истории туризма и индустрии гостеприимства, поскольку именно этот год со всей ясностью показал важность отрасли, ее сквозное влияние практически на все аспекты жизни людей и страны."Нам всем было очень тяжело, и я искренне считаю, что отрасль выстояла благодаря командной работе каждого из нас. Мне кажется, что самое важное – это наша сплоченность и общие ценности. В самые трудные дни мы не испугались, а наоборот - использовали кризис для рывка вперед, с самого начала понимая, что за цифрами турпотока и оборота отрасли стоят миллионы конкретных людей. Я хочу сказать спасибо всем, кто каждый день делал свою работу, не останавливался и не опускал руки", - сказала Догузова.Она отметила, что поддержка отрасли президентом и правительством видна невооруженным глазом, но, по ее мнению, никакие меры поддержки не смогли бы помочь отрасли, если бы не усилия туристического бизнеса, смелость и неравнодушие к любимому делу."Спасибо туроператорам, которые в этом году проявили себя в прямом смысле героически. Сначала в кратчайшие сроки вернули всех своих туристов домой без лишних проволочек, продолжили выполнять свои обязательства перед людьми и открывали вместе с турагентами новые направления внутри страны. Спасибо вам", - выразила свое мнение руководитель Ростуризма.Она также поблагодарила всех представителей отельного бизнеса, работников сферы гостеприимства и особо отметила губернаторов и министерства туризма в регионах за беспрецедентную активность и внимание к отрасли, а также команду Ростуризма."И конечно же, я хочу сказать спасибо туристам, которые поверили в нас и отдохнули в своей стране, а кто-то в нее заново влюбился. Для нас важен каждый человек, который открывает для себя Россию, делая это самым приятным способом – путешествуя! Я поздравляю всех с наступающим новым годом, желаю здоровья, позитива и новых ярких путешествий!" - резюмировала Догузова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html

https://ria.ru/20201216/itogi-1589446906.html

https://ria.ru/20201221/sovety-1590153596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)