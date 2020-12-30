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https://ria.ru/20201230/tsirkon-1591491260.html
В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов"
В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов"
Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:25
2020-12-30T00:25
новое оружие россии
россия
алексей криворучко
безопасность
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.Ранее сообщалось уже о трех испытаниях "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" - двух по морской и одному по береговой цели. Ракеты в ходе тестовых пусков достигли скорости 8 Махов.По плану, на вооружение ракетный комплекс должен быть принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент РФ Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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россия, алексей криворучко, безопасность

В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов"

00:25 30.12.2020
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее сообщалось уже о трех испытаниях "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" - двух по морской и одному по береговой цели. Ракеты в ходе тестовых пусков достигли скорости 8 Махов.
По плану, на вооружение ракетный комплекс должен быть принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент РФ Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 12:18
Борисов сообщил о продолжающихся испытаниях "Циркона"
 
Новое оружие РоссииРоссияАлексей КриворучкоБезопасность
 
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