https://ria.ru/20201230/tsirkon-1591491260.html

В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов"

В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов"

Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:25

2020-12-30T00:25

2020-12-30T00:25

новое оружие россии

россия

алексей криворучко

безопасность

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.Ранее сообщалось уже о трех испытаниях "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" - двух по морской и одному по береговой цели. Ракеты в ходе тестовых пусков достигли скорости 8 Махов.По плану, на вооружение ракетный комплекс должен быть принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент РФ Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

https://ria.ru/20201222/tsirkon-1590358667.html

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россия, алексей криворучко, безопасность