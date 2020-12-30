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Россельхознадзор обнаружил тобамовирус в иранских томатах
Россельхознадзор обнаружил тобамовирус в иранских томатах
Россельхознадзор может временно запретить импорт томатов из Ирана в связи с обнаружением в них вируса коричневой морщинистости плода (тобамовируса), говорится в РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:47
2020-12-30T11:32
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
иран
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россельхознадзор может временно запретить импорт томатов из Ирана в связи с обнаружением в них вируса коричневой морщинистости плода (тобамовируса), говорится в сообщении ведомства.Россельхознадзор указывает, что эта ситуация обсуждалась в ходе переговоров с представителями иранского минсельхоза. "В ходе переговоров российская сторона сообщила, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, поступивших на территорию Российской Федерации из Ирана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)", - сообщается в пресс-релизе.В ближайшее время Россельхознадзор собирается направить иранской стороне нотификации о нарушениях международных и российских фитосанитарных требований. "Российское ведомство также сообщило, что оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз указанной продукции из Ирана", - говорится в сообщении.Ведомство также сообщает, что иранцы пообещали в оперативном порядке провести официальное расследование и при необходимости принять срочные меры.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежих и охлажденных помидоров в Россию в 2019 году составил 558,305 тысячи тонн. Иран входит в топ-10 поставщиков: в прошлом году ввоз иранских томатов составил 26,035 тысячи тонн (4,7% в общем объеме импорта). Страна занимала седьмое место по объему поставок после Азербайджана, Турции, Китая, Марокко, Белоруссии и Узбекистана.
https://ria.ru/20201224/tomaty-1590739037.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), иран, экономика

Россельхознадзор обнаружил тобамовирус в иранских томатах

09:47 30.12.2020 (обновлено: 11:32 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов на Ялтинском овощном рынке
Продажа овощей и фруктов на Ялтинском овощном рынке - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россельхознадзор может временно запретить импорт томатов из Ирана в связи с обнаружением в них вируса коричневой морщинистости плода (тобамовируса), говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор указывает, что эта ситуация обсуждалась в ходе переговоров с представителями иранского минсельхоза. "В ходе переговоров российская сторона сообщила, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, поступивших на территорию Российской Федерации из Ирана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)", - сообщается в пресс-релизе.
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:34
Россельхознадзор сообщил об опасном вирусе в томатах из Казахстана
В ближайшее время Россельхознадзор собирается направить иранской стороне нотификации о нарушениях международных и российских фитосанитарных требований. "Российское ведомство также сообщило, что оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз указанной продукции из Ирана", - говорится в сообщении.
Ведомство также сообщает, что иранцы пообещали в оперативном порядке провести официальное расследование и при необходимости принять срочные меры.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежих и охлажденных помидоров в Россию в 2019 году составил 558,305 тысячи тонн. Иран входит в топ-10 поставщиков: в прошлом году ввоз иранских томатов составил 26,035 тысячи тонн (4,7% в общем объеме импорта). Страна занимала седьмое место по объему поставок после Азербайджана, Турции, Китая, Марокко, Белоруссии и Узбекистана.
 
РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ИранЭкономика
 
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