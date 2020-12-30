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В краснодарском аэропорту открыли лабораторию для тестирования на COVID
В краснодарском аэропорту открыли лабораторию для тестирования на COVID
Маршрутная лаборатория для тестирования на коронавирус начала работу в аэропорту Краснодара для скорейшего выявления заболевших, сообщает воздушная гавань... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:57
2020-12-30T12:13
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общество
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СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Маршрутная лаборатория для тестирования на коронавирус начала работу в аэропорту Краснодара для скорейшего выявления заболевших, сообщает воздушная гавань столицы Кубани.Отмечается, что в преддверии новогодних праздников и роста пассажиропотока в аэропорту Краснодара совместно с федеральной сетью независимых клинико-диагностических лабораторий "СИТИЛАБ" была установлена специализированная маршрутная лаборатория "Медсервис".Уточняется, что в случае необходимости содержание письма будет переведено на иностранный язык. Лаборатория предоставит все документы, необходимые для Роспотребнадзора. Пассажиру необходимо будет самостоятельно загрузить результат на портал Госуслуги.Передвижная лаборатория расположена на привокзальной площади аэропорта Краснодар перед выходом из зоны прилета в терминале 1. Стоимость теста ПЦР - 2000 рублей.В среду на Кубани выявлены рекордные 192 случая заражения коронавирусом за сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодар, общество

В краснодарском аэропорту открыли лабораторию для тестирования на COVID

11:57 30.12.2020 (обновлено: 12:13 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Маршрутная лаборатория для тестирования на коронавирус начала работу в аэропорту Краснодара для скорейшего выявления заболевших, сообщает воздушная гавань столицы Кубани.
Отмечается, что в преддверии новогодних праздников и роста пассажиропотока в аэропорту Краснодара совместно с федеральной сетью независимых клинико-диагностических лабораторий "СИТИЛАБ" была установлена специализированная маршрутная лаборатория "Медсервис".
"В ней любой пассажир может сдать тест ПЦР на выявление коронавирусной инфекции. Результат поступает в течение трех дней на электронную почту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае необходимости содержание письма будет переведено на иностранный язык. Лаборатория предоставит все документы, необходимые для Роспотребнадзора. Пассажиру необходимо будет самостоятельно загрузить результат на портал Госуслуги.
Передвижная лаборатория расположена на привокзальной площади аэропорта Краснодар перед выходом из зоны прилета в терминале 1. Стоимость теста ПЦР - 2000 рублей.
В среду на Кубани выявлены рекордные 192 случая заражения коронавирусом за сутки.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 13:19Распространение нового коронавируса
В Коми и Приамурье приостановили работу двух лабораторий по COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КраснодарОбщество
 
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