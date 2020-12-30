https://ria.ru/20201230/testirovanie-1591539832.html

В краснодарском аэропорту открыли лабораторию для тестирования на COVID

В краснодарском аэропорту открыли лабораторию для тестирования на COVID

Маршрутная лаборатория для тестирования на коронавирус начала работу в аэропорту Краснодара для скорейшего выявления заболевших, сообщает воздушная гавань... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:57

2020-12-30T11:57

2020-12-30T12:13

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодар

общество

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СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Маршрутная лаборатория для тестирования на коронавирус начала работу в аэропорту Краснодара для скорейшего выявления заболевших, сообщает воздушная гавань столицы Кубани.Отмечается, что в преддверии новогодних праздников и роста пассажиропотока в аэропорту Краснодара совместно с федеральной сетью независимых клинико-диагностических лабораторий "СИТИЛАБ" была установлена специализированная маршрутная лаборатория "Медсервис".Уточняется, что в случае необходимости содержание письма будет переведено на иностранный язык. Лаборатория предоставит все документы, необходимые для Роспотребнадзора. Пассажиру необходимо будет самостоятельно загрузить результат на портал Госуслуги.Передвижная лаборатория расположена на привокзальной площади аэропорта Краснодар перед выходом из зоны прилета в терминале 1. Стоимость теста ПЦР - 2000 рублей.В среду на Кубани выявлены рекордные 192 случая заражения коронавирусом за сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201229/laboratoriya-1591376584.html

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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодар, общество