В краснодарском аэропорту открыли лабораторию для тестирования на COVID
11:57 30.12.2020 (обновлено: 12:13 30.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Маршрутная лаборатория для тестирования на коронавирус начала работу в аэропорту Краснодара для скорейшего выявления заболевших, сообщает воздушная гавань столицы Кубани.
Отмечается, что в преддверии новогодних праздников и роста пассажиропотока в аэропорту Краснодара совместно с федеральной сетью независимых клинико-диагностических лабораторий "СИТИЛАБ" была установлена специализированная маршрутная лаборатория "Медсервис".
"В ней любой пассажир может сдать тест ПЦР на выявление коронавирусной инфекции. Результат поступает в течение трех дней на электронную почту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае необходимости содержание письма будет переведено на иностранный язык. Лаборатория предоставит все документы, необходимые для Роспотребнадзора. Пассажиру необходимо будет самостоятельно загрузить результат на портал Госуслуги.
Передвижная лаборатория расположена на привокзальной площади аэропорта Краснодар перед выходом из зоны прилета в терминале 1. Стоимость теста ПЦР - 2000 рублей.
В среду на Кубани выявлены рекордные 192 случая заражения коронавирусом за сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф