Новогодние онлайн подарки Технограда: от "кофе дома" до психологии цвета
09:00 30.12.2020 (обновлено: 15:42 30.12.2020)
© Фото : пресс-служба "Технограда"Инновационно-образовательный центр "Техноград" на ВДНХ
© Фото : пресс-служба "Технограда"
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Московский инновационно- образовательный комплекс Техноград открывает новогоднюю серию обучающих онлайн-курсов по десяти направлениям подготовки, занятия начнутся в январе следующего года.
"Если вы хотите удивить близких новогодним подарком, сделать его оригинальным и познавательным - вам необходимо зайти на сайт Технограда. Уникальная образовательная площадка открывает для всех желающих онлайн-курсы по 10 направлениям - от приготовления домашнего кофе до изучения искусства эпохи Возрождения, флористики и фотографии", - сообщила заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая.
Для того, чтобы записаться или приобрести онлайн обучение в подарок, выберите на сайте понравившуюся программу и кликните "записаться на курс" или "подарить курс". На страничке каждого курса вы можете узнать о его авторе, программе и расписании занятий, а также получить консультацию.
Добро пожаловать в "Домашний бар"
Если вы хотите сменить род деятельности и открыть собственный бар или расширить свои личные познания в алкогольных напитках как потребитель, а также научиться готовить коктейли в домашних условиях, то вам подойдет курс "Домашний бар" (18+).
© Фото : Freepik/user14995375Домашний бар
© Фото : Freepik/user14995375
Домашний бар
Вашим преподавателям станет основатель и идейный вдохновитель учебного центра по подготовке барменов и бар-менеджеров (Москва) Роман Трощин. За двадцать часов курса вы узнаете самые интересные факты про алкогольные напитки, особенности и нюансы их производства, правила подачи крепкого алкоголя и основы миксологии, а также технологии приготовления коктейлей в домашних условиях и лайфхаки работы с инвентарем бармена.
Варим "Кофе дома"
Всем многочисленным любителям кофе рекомендуем курс "Кофе дома" (16+), который стартует на площадке Технограда 15 января.
© Фото : Freepik/yuliyafurmanКофе дома
© Фото : Freepik/yuliyafurman
Кофе дома
Скучать участникам курса не придется, ведь обучение проведет бизнес-эксперт кофейной отрасли Геннадий Кононов - владелец эспрессо-кофейни, который уже более восьми лет обучает начинающих профессии бариста. За 20 часов курса вы узнаете секреты кофе, правила его выбора, а также как правильно приготовить кофе в джезве, и какие существуют альтернативные способы приготовления кофейных напитков.
Зимняя флористика у вас дома
Любителям цветов Техноград предлагает необыкновенный курс зимней флористики (18+) от школы LAVANDA ("Лаванда").
"Наш курс подойдет как для начинающих флористов, так и для предпринимателей, которые имеют свой интернет-магазин и хотят расширить цветочный ассортимент. Также мы ждем всех, кто еще только думает попробовать себя во флористике", - рассказала автор курса биолог, флорист-дизайнер и бизнес-тренер Соня Сурганова.
© Фото : Freepik/ramannЗимняя флористика
© Фото : Freepik/ramann
Зимняя флористика
За 10 занятий вы на практике освоите основы флористики, попробуете собрать букет в разных техниках и композицию на флористической губке, познакомитесь с принципами работы с сухоцветами, а также узнаете о технике работы с кензаном и гармонии восточной флористики.
Начало занятий - 17 января.
"Психология одежды" раскроет тайны цветовой палитры
Хотите взглянуть на свой гардероб и интерьер по-новому, научиться через цвет управлять впечатлениями и добиваться поставленных целей? Тогда вам стоит обратить внимание на курс "Психология цвета в одежде" (12+).
Наставником выступает лауреат международных конкурсов в номинации "Фейшн-дизайн" Марина Бонецкая, которая более 36 лет обучает студентов дизайну и изобразительным дисциплинам, имидж-стилистике и эвристике.
За 8 занятий вы узнаете тайну архаической цветовой триады (красный, черный, белый), о том, какую энергию несет красный цвет, о семантике белого и черного, о роли синего цвета в костюмном этикете и многое другое.
"Психология цвета в одежде" стартует 5 января.
© Фото : FreepikПсихология цвета в одежде
© Фото : Freepik
Психология цвета в одежде
Отрази свой внутренний мир в интерьере
С помощью онлайн-курса "Дизайн интерьера" (12+) вы сможете заново оценить возможности интерьера своей квартиры или загородного дома. Организатор курсов, дизайнер, преподаватель-практик Марина Костарнова поможет создать персонализированный интерьер, отражающий ваш внутренний мир, а также избежать финансовых потерь и разочарований от работы с подрядчиками.
"В последнее время мы проводим очень много времени дома, от чего внутреннее устройство нашего жилья и наша гармония с окружающей обстановкой приобрели особое значение. Если вы ищете эту гармонию и хотите стать ее источником для других – этот курс для вас", - говорит Костарнова.
За 8 занятий вы узнаете о типах планировок и эргономике комфортного пространства, гармоничных цветовых сочетаниях, научитесь в графике интерьера раскрывать свой мир.
Начало обучения на курсе - 18 января.
© Фото : Freepik/pressmasterДизайн интерьера
© Фото : Freepik/pressmaster
Дизайн интерьера
История фотографии и как "спасти" кадр
На курсе "Основы фотографии. Ретушь и Ps" (12+) вы сможете погрузиться в историю фотографии, научитесь снимать так, чтобы ваши кадры стали произведениями искусства.
"Наши занятия для тех, кто увлекается фотографией и хочет довести свои снимки до совершенства, поделиться своими эмоциями и донести их через фотоконтент. За шесть занятий я расскажу вам историю фотографии и научу "вытягивать" практически любую работу до идеального качества. Курс является продвинутой базой и выступает катализатором для прокачки полученных навыков в фотографии в будущем", - отметил автор обучения графический дизайнер Иван Суетин.
Онлайн-обучение стартует 16 января.
© Фото : Freepik/rawpixel.comОсновы фотографии. Ретушь и PS
© Фото : Freepik/rawpixel.com
Основы фотографии. Ретушь и PS
Секреты эпохи Возрождения: трехмерность, стиль и иллюзии
Настоящим новогодним подарком для неравнодушных к красоте и интересующихся искусством станет курс "Возрождение - эпоха свободы, иллюзий и веры".
Автор курса (12+) - специалист в области визуальных коммуникаций, преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологий Наталья Горских.
"Этот курс лекций рассчитан для начинающих, в нем я использую целостностный подход, когда основные доминантные черты стиля прослеживаются во всех его проявлениях – в архитектуре, в живописи, в скульптуре, в костюме. Это не просто перечисление авторов и их работ, это глубокое погружение к анализу сути стиля через художественный образ – отражение сознания эпохи в конкретной форме и ее элементах", - отмечает она.
За 5 занятий вы узнаете, как взаимодействовали античность и готика, иллюзия и реальность, свобода, самоутверждение и трагизм, одиночество, индивидуальность и общее, тело и архитектура и многое другое.
Занятия начинаются 5 января.
© Фото : Freepik/wirestockСтатуя Давида. Микеланджело
© Фото : Freepik/wirestock
Статуя Давида. Микеланджело
Костюм расскажет о вас больше, чем вы сами
Что может деловой костюм рассказать о его обладателе? Об этом вы сможете узнать на стартующем 13 января обучающем курсе "Костюм "для дела" (12+) - как соединить реальность, индивидуальность и профессию".
"За восемь занятий мы обсудим как правильно управлять впечатлением о вас с помощью костюма, что означает его форма, цвет и силуэт, и что они могут рассказать окружающим о вас, а также научимся, как избежать ошибок в выборе одежды", - рассказала Наталья Горских, специалист в области художественного образа и визуальных коммуникаций, преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологий.
Тайны стиля Рококо
© Фото : Freepik/romankosolapovТайны стиля Рококо
© Фото : Freepik/romankosolapov
Тайны стиля Рококо
Легкий и игривый французский декоративный стиль рококо даже многие современники считали лишь проявлением плохого вкуса. Он и до сих пор вызывает споры среди искусствоведов. Об элементах и сущности стиля вам расскажет на курсе "Рококо – мир малых форм, игры и эскапизма" (12+) Наталья Горских - специалист в области художественного образа и визуальных коммуникаций.
"Несмотря на то, что курс рассчитан всего на три занятия, вы сможете узнать о том, как гедонизм, эскапизм и "внутренний" человек повлияли на стиль рококо, а также поговорим об асимметрии, иллюзии, цвете и рисунке", - поясняет она.
Онлайн-курс пройдет с 21 января.
Открываем ютуб-канал
© Фото : Freepik/lekhawattanaЮтуб для новичков
© Фото : Freepik/lekhawattana
Ютуб для новичков
В ходе онлайн-курса "Ютуб для новичков" (14+) , стартующего 11 января, продюсер и консультант по созданию и раскрутке ютуб-каналов Анна Волюминг даст пошаговую инструкцию - как создать, вести собственную ютуб-площадку и начать на ней зарабатывать.
"Мой курс рассчитан на тех, кто давно решил вести свой ютуб-канал, но не знает с чего начать, а также на тех, кто уже не новичок, но что-то мешает ему взлететь на пик популярности. Курс также он будет полезен тем, кому важно построение личного бренда или повышение лояльности к бренду компании через видеоконтент", - сказала Анна.
За время обучения вы сможете обсудите тренды Youtube, узнать способы "упаковки" канала для подписчиков и рекламодателей, лайфхаки для его быстрой раскрутки.