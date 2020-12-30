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Новогодние онлайн подарки Технограда: от "кофе дома" до психологии цвета

Новогодние онлайн подарки Технограда: от "кофе дома" до психологии цвета

Московский инновационно- образовательный комплекс Техноград открывает новогоднюю серию обучающих онлайн-курсов по десяти направлениям подготовки, занятия... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:00

2020-12-30T09:00

2020-12-30T15:42

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

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образование - общество

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Московский инновационно- образовательный комплекс Техноград открывает новогоднюю серию обучающих онлайн-курсов по десяти направлениям подготовки, занятия начнутся в январе следующего года. "Если вы хотите удивить близких новогодним подарком, сделать его оригинальным и познавательным - вам необходимо зайти на сайт Технограда. Уникальная образовательная площадка открывает для всех желающих онлайн-курсы по 10 направлениям - от приготовления домашнего кофе до изучения искусства эпохи Возрождения, флористики и фотографии", - сообщила заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая. Для того, чтобы записаться или приобрести онлайн обучение в подарок, выберите на сайте понравившуюся программу и кликните "записаться на курс" или "подарить курс". На страничке каждого курса вы можете узнать о его авторе, программе и расписании занятий, а также получить консультацию.Добро пожаловать в "Домашний бар"Если вы хотите сменить род деятельности и открыть собственный бар или расширить свои личные познания в алкогольных напитках как потребитель, а также научиться готовить коктейли в домашних условиях, то вам подойдет курс "Домашний бар" (18+).Вашим преподавателям станет основатель и идейный вдохновитель учебного центра по подготовке барменов и бар-менеджеров (Москва) Роман Трощин. За двадцать часов курса вы узнаете самые интересные факты про алкогольные напитки, особенности и нюансы их производства, правила подачи крепкого алкоголя и основы миксологии, а также технологии приготовления коктейлей в домашних условиях и лайфхаки работы с инвентарем бармена.Варим "Кофе дома"Всем многочисленным любителям кофе рекомендуем курс "Кофе дома" (16+), который стартует на площадке Технограда 15 января.Скучать участникам курса не придется, ведь обучение проведет бизнес-эксперт кофейной отрасли Геннадий Кононов - владелец эспрессо-кофейни, который уже более восьми лет обучает начинающих профессии бариста. За 20 часов курса вы узнаете секреты кофе, правила его выбора, а также как правильно приготовить кофе в джезве, и какие существуют альтернативные способы приготовления кофейных напитков.Зимняя флористика у вас дома Любителям цветов Техноград предлагает необыкновенный курс зимней флористики (18+) от школы LAVANDA ("Лаванда").За 10 занятий вы на практике освоите основы флористики, попробуете собрать букет в разных техниках и композицию на флористической губке, познакомитесь с принципами работы с сухоцветами, а также узнаете о технике работы с кензаном и гармонии восточной флористики.Начало занятий - 17 января."Психология одежды" раскроет тайны цветовой палитрыХотите взглянуть на свой гардероб и интерьер по-новому, научиться через цвет управлять впечатлениями и добиваться поставленных целей? Тогда вам стоит обратить внимание на курс "Психология цвета в одежде" (12+).Наставником выступает лауреат международных конкурсов в номинации "Фейшн-дизайн" Марина Бонецкая, которая более 36 лет обучает студентов дизайну и изобразительным дисциплинам, имидж-стилистике и эвристике. За 8 занятий вы узнаете тайну архаической цветовой триады (красный, черный, белый), о том, какую энергию несет красный цвет, о семантике белого и черного, о роли синего цвета в костюмном этикете и многое другое."Психология цвета в одежде" стартует 5 января.Отрази свой внутренний мир в интерьере С помощью онлайн-курса "Дизайн интерьера" (12+) вы сможете заново оценить возможности интерьера своей квартиры или загородного дома. Организатор курсов, дизайнер, преподаватель-практик Марина Костарнова поможет создать персонализированный интерьер, отражающий ваш внутренний мир, а также избежать финансовых потерь и разочарований от работы с подрядчиками.За 8 занятий вы узнаете о типах планировок и эргономике комфортного пространства, гармоничных цветовых сочетаниях, научитесь в графике интерьера раскрывать свой мир.Начало обучения на курсе - 18 января. История фотографии и как "спасти" кадр На курсе "Основы фотографии. Ретушь и Ps" (12+) вы сможете погрузиться в историю фотографии, научитесь снимать так, чтобы ваши кадры стали произведениями искусства.Онлайн-обучение стартует 16 января.Секреты эпохи Возрождения: трехмерность, стиль и иллюзии Настоящим новогодним подарком для неравнодушных к красоте и интересующихся искусством станет курс "Возрождение - эпоха свободы, иллюзий и веры". Автор курса (12+) - специалист в области визуальных коммуникаций, преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологий Наталья Горских.За 5 занятий вы узнаете, как взаимодействовали античность и готика, иллюзия и реальность, свобода, самоутверждение и трагизм, одиночество, индивидуальность и общее, тело и архитектура и многое другое.Занятия начинаются 5 января.Костюм расскажет о вас больше, чем вы сами Что может деловой костюм рассказать о его обладателе? Об этом вы сможете узнать на стартующем 13 января обучающем курсе "Костюм "для дела" (12+) - как соединить реальность, индивидуальность и профессию".Тайны стиля РококоЛегкий и игривый французский декоративный стиль рококо даже многие современники считали лишь проявлением плохого вкуса. Он и до сих пор вызывает споры среди искусствоведов. Об элементах и сущности стиля вам расскажет на курсе "Рококо – мир малых форм, игры и эскапизма" (12+) Наталья Горских - специалист в области художественного образа и визуальных коммуникаций.Онлайн-курс пройдет с 21 января. Открываем ютуб-каналВ ходе онлайн-курса "Ютуб для новичков" (14+) , стартующего 11 января, продюсер и консультант по созданию и раскрутке ютуб-каналов Анна Волюминг даст пошаговую инструкцию - как создать, вести собственную ютуб-площадку и начать на ней зарабатывать."Мой курс рассчитан на тех, кто давно решил вести свой ютуб-канал, но не знает с чего начать, а также на тех, кто уже не новичок, но что-то мешает ему взлететь на пик популярности. Курс также он будет полезен тем, кому важно построение личного бренда или повышение лояльности к бренду компании через видеоконтент", - сказала Анна.За время обучения вы сможете обсудите тренды Youtube, узнать способы "упаковки" канала для подписчиков и рекламодателей, лайфхаки для его быстрой раскрутки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, youtube, москва, образование - общество