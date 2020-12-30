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В Таиланде будут применять традиционную медицину для лечения COVID-19
В Таиланде будут применять традиционную медицину для лечения COVID-19
Власти Таиланда одобрили применение средства традиционной медицины на основе экстракта из растения рода сверция для лечения слабых симптомов заболевания... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:17
2020-12-30T12:17
2020-12-30T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
таиланд
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Таиланда одобрили применение средства традиционной медицины на основе экстракта из растения рода сверция для лечения слабых симптомов заболевания COVID-19, передает таиландская газета Nation.Ранее медицинские специалисты Таиланда провели клинические испытания экстракта лекарственного растения андрографиса метельчатого (сверция или трипутник). Это лекарство традиционно используется в Таиланде для борьбы с простудой. Испытания экстрактов на больных с нетяжелыми симптомами COVID-19 показали, что их состояние улучшается за три дня, а побочных эффектов выявлено не было.Газета отмечает, что препарат в виде таблеток будет применяться в пяти государственных больницах Таиланда в качестве альтернативного вариант лечения пациентов с COVID-19 на ранней стадии.Травяное средство можно использовать для лечения больных в возрасте от 18 до 60 лет с легкими респираторными симптомами – кашлем, насморком и болью в горле. Пациенты могут принимать 180 миллиграмм препарата в течение пяти дней в сочетании с современными лекарствами.По словам главы министерства тайской традиционной медицины Ампорна Бенджапонпитака, альтернативный способ было необходимо найти из-за большого числа случаев COVID-19.Телеканал Thai PBS отмечает, что с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления в зонах максимального контроля и контролируемых зонах в центральной части Таиланда из-за коронавиурса запрещены публичные собрания и манифестации.Количество заражений коронавирусом в Таиланде за последние сутки увеличилось на 250, всего было выявлено 6690 случаев COVID-19, 4212 заболевших выздоровели и 61 скончался.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таиланд, в мире
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Власти Таиланда
одобрили применение средства традиционной медицины на основе экстракта из растения рода сверция для лечения слабых симптомов заболевания COVID-19, передает таиландская газета Nation.
Ранее медицинские специалисты Таиланда провели клинические испытания экстракта лекарственного растения андрографиса метельчатого (сверция или трипутник). Это лекарство традиционно используется в Таиланде для борьбы с простудой. Испытания экстрактов на больных с нетяжелыми симптомами COVID-19 показали, что их состояние улучшается за три дня, а побочных эффектов выявлено не было.
Газета отмечает, что препарат в виде таблеток будет применяться в пяти государственных больницах Таиланда в качестве альтернативного вариант лечения пациентов с COVID-19 на ранней стадии.
Травяное средство можно использовать для лечения больных в возрасте от 18 до 60 лет с легкими респираторными симптомами – кашлем, насморком и болью в горле. Пациенты могут принимать 180 миллиграмм препарата в течение пяти дней в сочетании с современными лекарствами.
По словам главы министерства тайской традиционной медицины Ампорна Бенджапонпитака, альтернативный способ было необходимо найти из-за большого числа случаев COVID-19.
Телеканал Thai PBS отмечает, что с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления в зонах максимального контроля и контролируемых зонах в центральной части Таиланда из-за коронавиурса запрещены публичные собрания и манифестации.
Количество заражений коронавирусом в Таиланде за последние сутки увеличилось на 250, всего было выявлено 6690 случаев COVID-19, 4212 заболевших выздоровели и 61 скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.