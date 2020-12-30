https://ria.ru/20201230/svalka-1591615014.html

Бирюков: свалку возле здания МГУ ликвидируют в кратчайшие сроки

Бирюков: свалку возле здания МГУ ликвидируют в кратчайшие сроки

Работы по ликвидации большой свалки строительного мусора в столичном районе Раменки будут проведены в кратчайшие сроки, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:53

2020-12-30T16:53

2020-12-30T16:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Работы по ликвидации большой свалки строительного мусора в столичном районе Раменки будут проведены в кратчайшие сроки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, общая площадь территории, которую необходимо очистить, составляет около 40 гектаров.Бирюков сообщил, что в настоящее время на объекте работают около 3 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, задействовано более 1 тысячи единиц техники. Для рабочих организованы пункты обогрева и горячего питания, работает медицинский пост.

https://ria.ru/20201230/podsvetka-1591568551.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество