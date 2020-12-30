Бирюков: свалку возле здания МГУ ликвидируют в кратчайшие сроки
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на Аллее ученых возле смотровой площадки Воробьевых гор во время снегопада
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Работы по ликвидации большой свалки строительного мусора в столичном районе Раменки будут проведены в кратчайшие сроки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По поручению мэра Москвы в настоящее время ведутся крупномасштабные работы по очистке от строительного мусора площадки, где планируется построить научно-технологическую долину МГУ. Стоит задача провести эти работы в кратчайшие сроки и передать площадку строителям", - сообщил Бирюков.
По его словам, общая площадь территории, которую необходимо очистить, составляет около 40 гектаров.
"Предстоит очень серьезная трудоемкая работа по вывозу железобетона, строительного мусора. Особое внимание уделяется сортировке грунта, который затем увозят на утилизацию", - добавил он.
Бирюков сообщил, что в настоящее время на объекте работают около 3 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, задействовано более 1 тысячи единиц техники. Для рабочих организованы пункты обогрева и горячего питания, работает медицинский пост.