https://ria.ru/20201230/sudno-1591571718.html

Путин рассказал о создании в России судна на воздушной подушке "Хаска"

Путин рассказал о создании в России судна на воздушной подушке "Хаска"

В России появляется 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска", его можно будет использовать круглогодично, в том числе труднодоступных регионах, сообщил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:51

2020-12-30T13:51

2020-12-30T13:59

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В России появляется 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска", его можно будет использовать круглогодично, в том числе труднодоступных регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин выразил надежду, что работа будет завершена и эти транспортные средства будут использованы именно для того, чтобы "сшивать" территорию, обслуживать граждан, и чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться."Надо обязательно довести это до конца", - подчеркнул президент.Путин также отметил, что очень гордится результатами отечественных судостроителей.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика