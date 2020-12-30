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Путин рассказал о создании в России судна на воздушной подушке "Хаска"
Путин рассказал о создании в России судна на воздушной подушке "Хаска"
В России появляется 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска", его можно будет использовать круглогодично, в том числе труднодоступных регионах, сообщил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:51
2020-12-30T13:59
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В России появляется 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска", его можно будет использовать круглогодично, в том числе труднодоступных регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин выразил надежду, что работа будет завершена и эти транспортные средства будут использованы именно для того, чтобы "сшивать" территорию, обслуживать граждан, и чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться."Надо обязательно довести это до конца", - подчеркнул президент.Путин также отметил, что очень гордится результатами отечественных судостроителей.
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россия, владимир путин, экономика

Путин рассказал о создании в России судна на воздушной подушке "Хаска"

13:51 30.12.2020 (обновлено: 13:59 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В России появляется 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска", его можно будет использовать круглогодично, в том числе труднодоступных регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас появляется 10-тонное судно на воздушной подушке, называется "Хаска", его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах Российской Федерации, причем круглогодично. Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Путин выразил надежду, что работа будет завершена и эти транспортные средства будут использованы именно для того, чтобы "сшивать" территорию, обслуживать граждан, и чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться.
"Надо обязательно довести это до конца", - подчеркнул президент.
Путин также отметил, что очень гордится результатами отечественных судостроителей.
 
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