Путин предложил поставить на линию Сочи — Крым новые пассажирские суда
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Судно "река-море" может появиться на линии Сочи – Крым, такие в России уже есть, но к концу 2021 года может появиться судно с большей мореходностью, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с премьером Михаилом Мишустиным.
По словам главы государства, в 2021 году в серийное производство должно пойти судно "Метеор", которое изготавливается в Нижнем Новгороде.
"Кстати говоря, уже сделано соответствующее судно "река-море" для 300 пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на "Красном Сормове" изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи – Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это "река-море", - сказал Путин.
"Но через год – уже в 2021 году должны начать и в конце года, надеюсь, завершится работа – (сделают) суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию Сочи – Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо", - добавил он.