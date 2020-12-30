https://ria.ru/20201230/suda-1591577924.html

Путин предложил поставить на линию Сочи — Крым новые пассажирские суда

Путин предложил поставить на линию Сочи — Крым новые пассажирские суда

Судно "река-море" может появиться на линии Сочи – Крым, такие в России уже есть, но к концу 2021 года может появиться судно с большей мореходностью, сообщил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:18

2020-12-30T14:18

2020-12-30T14:18

михаил мишустин

владимир путин

сочи

республика крым

экономика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Судно "река-море" может появиться на линии Сочи – Крым, такие в России уже есть, но к концу 2021 года может появиться судно с большей мореходностью, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с премьером Михаилом Мишустиным.По словам главы государства, в 2021 году в серийное производство должно пойти судно "Метеор", которое изготавливается в Нижнем Новгороде."Но через год – уже в 2021 году должны начать и в конце года, надеюсь, завершится работа – (сделают) суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию Сочи – Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо", - добавил он.

сочи

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, сочи, республика крым, экономика