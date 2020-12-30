https://ria.ru/20201230/sud-1591598795.html

В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку

В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку

Советский районный суд Астрахани приговорил судью в отставке к трем с половиной годам колонии за взятку в 250 тысяч рублей за нужное решение по делу, сообщает... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:36

2020-12-30T15:36

2020-12-30T15:36

астрахань

камызякский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил судью в отставке к трем с половиной годам колонии за взятку в 250 тысяч рублей за нужное решение по делу, сообщает прокуратура Астраханской области.По информации ведомства, в мае прошлого года судья при посредничестве чиновника из администрации Камызякского района получил 250 тысяч рублей за удовлетворение иска о признании права собственности на нежилой объект.Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение через посредника взятки в крупном размере" УК РФ.

https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html

астрахань

камызякский район

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, камызякский район, астраханская область, происшествия