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В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
Советский районный суд Астрахани приговорил судью в отставке к трем с половиной годам колонии за взятку в 250 тысяч рублей за нужное решение по делу, сообщает... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:36
2020-12-30T15:36
2020-12-30T15:36
астрахань
камызякский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил судью в отставке к трем с половиной годам колонии за взятку в 250 тысяч рублей за нужное решение по делу, сообщает прокуратура Астраханской области.По информации ведомства, в мае прошлого года судья при посредничестве чиновника из администрации Камызякского района получил 250 тысяч рублей за удовлетворение иска о признании права собственности на нежилой объект.Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение через посредника взятки в крупном размере" УК РФ.
https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html
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