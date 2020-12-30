https://ria.ru/20201230/su-57-1591489850.html
Минобороны планирует увеличить закупки Су-57
Минобороны планирует увеличить закупки Су-57
Минобороны планирует расширить закупки истребителей пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:04
2020-12-30T00:04
2020-12-30T11:53
новое оружие россии
россия
су-57
алексей криворучко
безопасность
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минобороны планирует расширить закупки истребителей пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".Замминистра напомнил, что сейчас разрабатывается новая госпрограмма вооружения на 2024-2033 годы, в рамках которой предстоит реализовать перспективные планы по перевооружению российской армии.Первый серийный контракт на поставку в войска 76 Су-57 был подписан в рамках форума "Армия" летом 2019 года. Первую машину по этому контракту недавно передали Вооруженным силам.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Сейчас истребитель оснащают двигателем первого этапа ("изделие-117"), который уже запустили в серию. Двигатель второго этапа по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/su-57-1590898792.html
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россия, су-57, алексей криворучко, безопасность
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Минобороны планирует расширить закупки истребителей пятого поколения Су-57
, сообщил заместитель министра Алексей Криворучко
в интервью газете "Красная звезда"
.
"Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения", — сказал он.
Замминистра напомнил, что сейчас разрабатывается новая госпрограмма вооружения на 2024-2033 годы, в рамках которой предстоит реализовать перспективные планы по перевооружению российской армии.
Первый серийный контракт на поставку в войска 76 Су-57 был подписан в рамках форума "Армия" летом 2019 года. Первую машину по этому контракту недавно передали Вооруженным силам.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
Сейчас истребитель оснащают двигателем первого этапа ("изделие-117"), который уже запустили в серию. Двигатель второго этапа по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.