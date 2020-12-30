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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/strashilki-1591513282.html
Мясников ответил на страшилки о коронавирусе
Мясников ответил на страшилки о коронавирусе
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что мутация — это естественный процесс для любого вируса. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:59
2020-12-30T12:03
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
россия
виктор зуев
александр гинцбург
здоровье - общество
великобритания
общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что мутация — это естественный процесс для любого вируса. Он отметил, что вирус может мутировать раз в три месяца, а новые штаммы уже вытеснили первый вариант SARS-CoV-2, который был распространен в Ухане.По его словам, все штаммы, заменившие вариант из Уханя, более заразны и распространяются быстрее, но менее опасны, так как вирус меняется, проходя через организм человека, и теряет силу."Увеличение скорости и потеря силы — закон механики. Бояться этого не нужно", — рассказал Мясников.Процессы мутации естественны, добавил он, признавшись, что не понимает, почему такие вопросы вызывают массовое обсуждение.О новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, выявленной в Великобритании, стало известно в середине декабря. По оценкам Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов заразнее изначального вируса, что может привести к росту числа инфицированных и загрузке больниц.Что касается вакцин, то, как предполагают ученые, новые мутации не повлияют на их эффективность. С таким заявлением выступил, в частности, глава российского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Вирусолог из НИЦЭМ, доктор медицинских наук Виктор Зуев пояснил, что новый штамм сделал коронавирус лишь более заразным, но его антигенные свойства не изменились, поэтому вакцины будут работать и против него. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, мутации могут лишь немного снизить эффективность прививок, но не сделают их бесполезными. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591499451.html
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александр мясников (врач), россия, виктор зуев, александр гинцбург, здоровье - общество, великобритания, общество

Мясников ответил на страшилки о коронавирусе

09:59 30.12.2020 (обновлено: 12:03 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что мутация — это естественный процесс для любого вируса.
Он отметил, что вирус может мутировать раз в три месяца, а новые штаммы уже вытеснили первый вариант SARS-CoV-2, который был распространен в Ухане.
"Его уже нигде не найти. Даже в исследовательских целях. Все заменено мутациями. Это D614 и G614", — пояснил врач.
По его словам, все штаммы, заменившие вариант из Уханя, более заразны и распространяются быстрее, но менее опасны, так как вирус меняется, проходя через организм человека, и теряет силу.
"Увеличение скорости и потеря силы — закон механики. Бояться этого не нужно", — рассказал Мясников.
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Процессы мутации естественны, добавил он, признавшись, что не понимает, почему такие вопросы вызывают массовое обсуждение.

"Для вируса это естественно. Не нужно придумывать страшилки на ровном месте", — подытожил врач.

О новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, выявленной в Великобритании, стало известно в середине декабря. По оценкам Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов заразнее изначального вируса, что может привести к росту числа инфицированных и загрузке больниц.
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Что касается вакцин, то, как предполагают ученые, новые мутации не повлияют на их эффективность. С таким заявлением выступил, в частности, глава российского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Вирусолог из НИЦЭМ, доктор медицинских наук Виктор Зуев пояснил, что новый штамм сделал коронавирус лишь более заразным, но его антигенные свойства не изменились, поэтому вакцины будут работать и против него. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, мутации могут лишь немного снизить эффективность прививок, но не сделают их бесполезными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)РоссияВиктор ЗуевАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоВеликобританияОбщество
 
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