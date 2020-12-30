https://ria.ru/20201230/stol-1591508905.html

Стало известно, сколько россияне потратят на новогодний стол в этом году

Стало известно, сколько россияне потратят на новогодний стол в этом году

Россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тысячи рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:34

2020-12-30T09:34

2020-12-30T09:34

новый год—2021

чукотка

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

магаданская область

экономика

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тысячи рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют данные Росстата.В набор товаров, стоимость которых оценил Росстат, вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов. В списке также указаны 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по полкилограмма свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт – полкилограмма разных конфет и торт.В числе алкогольных напитков по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных – литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды. Отдельными позициями указаны готовые салаты оливье и следка под шубой (по килограмму).Покупка такого набора в среднем по России оценивается в 6 763 рублей, что на 4,56% выше, чем годом ранее (6 468 рублей).Сильнее всего за год подорожали картофель (рост на 28,88%) и свежие огурцы (16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%), стоимость икры и рыбных консервов выросла на 11%. Мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели – на 0,84% и 2,66% соответственно. Росстат приводит данные по цене продуктов в ноябре текущего года и сравнивает их с ценами ноября 2019 года.Стоимость набора продуктов к праздничному столу сильно разнится от региона к региону. Так, жителями Чукотки и Ненецкого автономного округа придется потратить на покупку вышеперечисленных товаров более 9 тысяч рублей, жителям Камчатки и Магаданской области – порядка 8,7 тысячи рублей. Более 8 тысяч рублей на покупку продуктов для праздника израсходуют жители Москвы, Мурманской и Сахалинской областей, республики Саха (Якутия). В большинстве регионов России расходы на гастрономическую составляющую праздника не превышают 7 тысяч рублей. Меньше всего потратят на приготовление блюд к празднованию Нового года жители Ингушетии (3 779 рублей).

https://ria.ru/20201228/dieta-1591179579.html

https://ria.ru/20201227/zastole-1591096148.html

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магаданская область

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чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, магаданская область, экономика