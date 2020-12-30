https://ria.ru/20201230/stalker-2-1591660244.html
Вышел новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Вышел новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC Game World представила новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео опубликовано на YouTube-канале IGN. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T23:55
2020-12-30T23:55
2020-12-30T23:55
сплин
чернобыльская аэс
украина
технологии
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Компания GSC Game World представила новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.В ролике демонстрируются локации. Видео сделано на движке игры, и, как указывается в описании, отображает "настоящие ощущения от игры: быстрая смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение опасности, сопровождаемое едва различимым гитарным саундтреком".В самом видео звучит кавер-версия песни "Линия жизни" группы "Сплин".Первый трейлер продолжения нашумевшей игры вышел в июле этого года. Дата релиза пока не сообщается.Игра выйдет на новом Xbox Series X и PC и станет сразу доступна подписчикам Xbox Game Pass.Первая часть игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG. В 2008 и 2009 годах выпускали дополнения — "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".
https://ria.ru/20200723/1574824974.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сплин, чернобыльская аэс, украина, технологии
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Компания GSC Game World представила новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
В ролике демонстрируются локации. Видео сделано на движке игры, и, как указывается в описании, отображает "настоящие ощущения от игры: быстрая смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение опасности, сопровождаемое едва различимым гитарным саундтреком".
В самом видео звучит кавер-версия песни "Линия жизни" группы "Сплин".
Первый трейлер продолжения нашумевшей игры вышел в июле этого года. Дата релиза пока не сообщается.
Игра выйдет на новом Xbox Series X и PC и станет сразу доступна подписчикам Xbox Game Pass.
Первая часть игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG. В 2008 и 2009 годах выпускали дополнения — "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".