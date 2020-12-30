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СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
Двое американских полицейских, причастных к гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, будут уволены, пишет газета New York Times. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T04:56
2020-12-30T04:56
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в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Двое американских полицейских, причастных к гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, будут уволены, пишет газета New York Times.Согласно изданию, адвокаты полицейских Майлза Косгроува и Джошуа Джейнса заявили, что их подзащитные получили уведомления об увольнении.Ранее к ответственности был привлечен лишь детектив Бретт Хэнкисон, который был уволен в июне, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
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сша, в мире

СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки

04:56 30.12.2020
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Двое американских полицейских, причастных к гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, будут уволены, пишет газета New York Times.
Согласно изданию, адвокаты полицейских Майлза Косгроува и Джошуа Джейнса заявили, что их подзащитные получили уведомления об увольнении.
Ранее к ответственности был привлечен лишь детектив Бретт Хэнкисон, который был уволен в июне, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.
Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
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