https://ria.ru/20201230/ssha-1591496923.html
СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
Двое американских полицейских, причастных к гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, будут уволены, пишет газета New York Times. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T04:56
2020-12-30T04:56
2020-12-30T04:56
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Двое американских полицейских, причастных к гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, будут уволены, пишет газета New York Times.Согласно изданию, адвокаты полицейских Майлза Косгроува и Джошуа Джейнса заявили, что их подзащитные получили уведомления об увольнении.Ранее к ответственности был привлечен лишь детектив Бретт Хэнкисон, который был уволен в июне, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
https://ria.ru/20200903/temnokozhiy-1576672659.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1920x0_80_0_0_dc9812d41d640a4daba6355e77762cd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире