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Экономист назвал "способность", сделавшую россиян устойчивыми к кризисам
Экономист назвал "способность", сделавшую россиян устойчивыми к кризисам
Экономист Константин Селянин в разговоре с e1.ru указал на "полезную тенденцию", позволяющую россиянам легче переносить кризисы. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:20
2020-12-30T17:36
россия
новый год
деньги
экономический кризис
экономика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экономист Константин Селянин в разговоре с e1.ru указал на "полезную тенденцию", позволяющую россиянам легче переносить кризисы."Наши граждане стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета. Да и на бытовом уровне осознанности стало гораздо больше — вплоть до того, что все большее количество людей стало, например, выключать свет, выходя из комнаты", — сказал он.По мнению эксперта, именно бытовая и финансовая сознательность является ключевым фактором, влияющим на способность устойчиво переносить как экономические, так и эпидемиологические кризисы.Кроме того, по словам Селянина, финансы большинства россиян серьезно не пострадают в случае возникновения трудностей в 2021 году.
https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html
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россия, новый год, деньги, экономический кризис, экономика

Экономист назвал "способность", сделавшую россиян устойчивыми к кризисам

16:20 30.12.2020 (обновлено: 17:36 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСимвол "рубля"
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экономист Константин Селянин в разговоре с e1.ru указал на "полезную тенденцию", позволяющую россиянам легче переносить кризисы.
"Наши граждане стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета. Да и на бытовом уровне осознанности стало гораздо больше — вплоть до того, что все большее количество людей стало, например, выключать свет, выходя из комнаты", — сказал он.
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Кроме того, по словам Селянина, финансы большинства россиян серьезно не пострадают в случае возникновения трудностей в 2021 году.
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