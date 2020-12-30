https://ria.ru/20201230/sposobnost-1591608662.html

Экономист назвал "способность", сделавшую россиян устойчивыми к кризисам

Экономист назвал "способность", сделавшую россиян устойчивыми к кризисам

Экономист Константин Селянин в разговоре с e1.ru указал на "полезную тенденцию", позволяющую россиянам легче переносить кризисы. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:20

2020-12-30T16:20

2020-12-30T17:36

россия

новый год

деньги

экономический кризис

экономика

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экономист Константин Селянин в разговоре с e1.ru указал на "полезную тенденцию", позволяющую россиянам легче переносить кризисы."Наши граждане стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета. Да и на бытовом уровне осознанности стало гораздо больше — вплоть до того, что все большее количество людей стало, например, выключать свет, выходя из комнаты", — сказал он.По мнению эксперта, именно бытовая и финансовая сознательность является ключевым фактором, влияющим на способность устойчиво переносить как экономические, так и эпидемиологические кризисы.Кроме того, по словам Селянина, финансы большинства россиян серьезно не пострадают в случае возникновения трудностей в 2021 году.

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

https://ria.ru/20201230/dollar-1591499953.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, деньги, экономический кризис, экономика