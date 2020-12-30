https://ria.ru/20201230/sotsseti-1591593571.html

Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях

Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях

Закон о соцсетях поможет в борьбе с интернет-мошенничеством, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:15

2020-12-30T15:15

2020-12-30T15:15

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости Закон о соцсетях поможет в борьбе с интернет-мошенничеством, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступит в силу 1 февраля.Он отметил, что для эффективной работы игрокам стоит объединить усилия, а не "изобретать колесо самостоятельно".

https://realty.ria.ru/20201222/kvartiry-1590253481.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", арсений щельцин, владимир путин, общество