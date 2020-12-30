Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости Закон о соцсетях поможет в борьбе с интернет-мошенничеством, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступит в силу 1 февраля.
"Вполне логично, что крупные интернет-площадки должны иметь нормы организации самостоятельной безопасности. Учитывая кратный рост интернет-мошенничества, большая часть таких коммуникаций как раз приходится на посещаемые ресурсы с возможностью общения", - указал Щельцин.
Он отметил, что для эффективной работы игрокам стоит объединить усилия, а не "изобретать колесо самостоятельно".
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