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Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
Закон о соцсетях поможет в борьбе с интернет-мошенничеством, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:15
2020-12-30T15:15
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости Закон о соцсетях поможет в борьбе с интернет-мошенничеством, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступит в силу 1 февраля.Он отметил, что для эффективной работы игрокам стоит объединить усилия, а не "изобретать колесо самостоятельно".
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ано "цифровые платформы", арсений щельцин, владимир путин, общество

Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях

15:15 30.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПриложение Twitter на экране планшетного компьютера
Приложение Twitter на экране планшетного компьютера - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости Закон о соцсетях поможет в борьбе с интернет-мошенничеством, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступит в силу 1 февраля.
"Вполне логично, что крупные интернет-площадки должны иметь нормы организации самостоятельной безопасности. Учитывая кратный рост интернет-мошенничества, большая часть таких коммуникаций как раз приходится на посещаемые ресурсы с возможностью общения", - указал Щельцин.
Он отметил, что для эффективной работы игрокам стоит объединить усилия, а не "изобретать колесо самостоятельно".
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Эксперт рассказал о рисках поиска съемных квартир через соцсети
 
АНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинВладимир ПутинОбщество
 
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