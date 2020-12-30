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Путин подписал закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях
Путин подписал закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях
Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:41
2020-12-30T13:41
сергей боярский
андрей альшевских
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона ежедневно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Летом 2017 года депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново. Впоследствии он был утвержден Госдумой.Законом предусматривается введение понятия "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых - создать в РФ представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, закон обязывает владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.Закон распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки. Также вводятся обязательства соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, вести мониторинг соцсети для выявления материалов с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, экстремизмом и расизмом. Кроме того, соцсети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материалов правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.После включения соцсети в реестр ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.Документ вступит в силу с 1 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20201230/mitingi-1591567293.html
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сергей боярский, андрей альшевских, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях

13:41 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона ежедневно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Летом 2017 года депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново. Впоследствии он был утвержден Госдумой.
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Законом предусматривается введение понятия "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых - создать в РФ представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, закон обязывает владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Закон распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки. Также вводятся обязательства соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, вести мониторинг соцсети для выявления материалов с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, экстремизмом и расизмом. Кроме того, соцсети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материалов правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.
После включения соцсети в реестр ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.
Документ вступит в силу с 1 февраля 2021 года.
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