https://ria.ru/20201230/sotsseti-1591568678.html

Путин подписал закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях

Путин подписал закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:41

2020-12-30T13:41

2020-12-30T13:41

сергей боярский

андрей альшевских

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

единая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона ежедневно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Летом 2017 года депутаты от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново. Впоследствии он был утвержден Госдумой.Законом предусматривается введение понятия "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых - создать в РФ представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, закон обязывает владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.Закон распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки. Также вводятся обязательства соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, вести мониторинг соцсети для выявления материалов с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, экстремизмом и расизмом. Кроме того, соцсети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материалов правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.После включения соцсети в реестр ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.Документ вступит в силу с 1 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20201230/mitingi-1591567293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/putin-1591558532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей боярский, андрей альшевских, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, владимир путин, общество