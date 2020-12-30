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Кинолог предостерег от прогулок с собаками в новогоднюю ночь
Кинолог предостерег от прогулок с собаками в новогоднюю ночь
Лучше воздержаться от прогулок с собаками в новогоднюю ночь, поскольку фейерверки могут спровоцировать панику, и животное, сорвавшись с поводка, убежит и... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T03:13
2020-12-30T03:13
новый год—2021
россия
владимир голубович
общество
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Лучше воздержаться от прогулок с собаками в новогоднюю ночь, поскольку фейерверки могут спровоцировать панику, и животное, сорвавшись с поводка, убежит и потеряется, предостерег президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Владельцам собак он дал совет выгулять животное заранее, желательно до 19.00, когда еще редки залпы салюта. Если есть возможность уехать с питомцем за город, где обстановка будет тише и спокойней, то можно воспользоваться этой возможностью. "Ни в коем случае не оставляйте собаку одну дома или в чужих руках. Лишившись хозяина или дома под грохот салюта, собака может очень сильно напугаться", - рассказал кинолог.Если все же хозяин решил выйти с собакой на улицу во время салюта, Голубев просит обязательно убедиться, что на питомце надета плотная шлейка или ошейник и поводок, а также адресник.В случае взрыва петарды недалеко от собаки, советует Голубев, не нужно успокаивать и жалеть собаку, а следует вести себя спокойно и уверено, показывая своим поведением, что она в безопасности. "Спокойно возьмите ее за поводок и идите в сторону дома", - рассказал он.Если, несмотря на все советы и предосторожности, собака все же убежала, то стоит незамедлительно начать ее поиски. В первую очередь, считает кинолог, нужно обыскать наиболее тихие места: между гаражей, под лестницами, в кустах и подвалах. По его словам, в новогоднюю ночь обычно фиксируется самое большое количество побегов собак."Обследуйте весь путь от дома до места прогулки, обойдите ваш дом и ближайшую территорию. Если собаку не удалось найти, немедленно подайте объявление о пропаже на всевозможные сайты, через мессенджеры, в группы социальных сетей. Также расклейте бумажные объявления о пропаже в районе вашего проживания: в магазинах, на остановках, в ближайших ветеринарных клиниках и на подъездах домов. Обязательно используйте фото питомца в объявлении, это поможет быстрее его найти", - говорит Голубев.
https://ria.ru/20201227/sobaki-1591087380.html
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россия, владимир голубович, общество

Кинолог предостерег от прогулок с собаками в новогоднюю ночь

03:13 30.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница ГУМ-Катка на Красной площади
Посетительница ГУМ-Катка на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Лучше воздержаться от прогулок с собаками в новогоднюю ночь, поскольку фейерверки могут спровоцировать панику, и животное, сорвавшись с поводка, убежит и потеряется, предостерег президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Даже обученная собака может испугаться внезапного резкого звука в незнакомой обстановке. Ежегодно я призываю собаководов быть максимально внимательными на улице и по возможности исключать прогулки во время празднования Нового года. Многие владельцы допускают это ошибку - берут питомца на улицу во время салюта. Страх перед шумом у животных заложен генетически, и даже самая надрессированная собака может испугаться и убежать. Поэтому постарайтесь выгулять вашего питомца до полуночи", - сказал Голубев РИА Новости.
Владельцам собак он дал совет выгулять животное заранее, желательно до 19.00, когда еще редки залпы салюта. Если есть возможность уехать с питомцем за город, где обстановка будет тише и спокойней, то можно воспользоваться этой возможностью. "Ни в коем случае не оставляйте собаку одну дома или в чужих руках. Лишившись хозяина или дома под грохот салюта, собака может очень сильно напугаться", - рассказал кинолог.
Если все же хозяин решил выйти с собакой на улицу во время салюта, Голубев просит обязательно убедиться, что на питомце надета плотная шлейка или ошейник и поводок, а также адресник.
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"Еще одно важное правило: не отпускайте питомца с поводка во время прогулки, он может убежать и потеряться. Даже если ваша собака приучена гулять без него и всегда держится рядом с вами, во время празднования Нового года резкий шум или веселая компания могут напугать животное", - рассказал эксперт.
В случае взрыва петарды недалеко от собаки, советует Голубев, не нужно успокаивать и жалеть собаку, а следует вести себя спокойно и уверено, показывая своим поведением, что она в безопасности. "Спокойно возьмите ее за поводок и идите в сторону дома", - рассказал он.
Если, несмотря на все советы и предосторожности, собака все же убежала, то стоит незамедлительно начать ее поиски. В первую очередь, считает кинолог, нужно обыскать наиболее тихие места: между гаражей, под лестницами, в кустах и подвалах. По его словам, в новогоднюю ночь обычно фиксируется самое большое количество побегов собак.
"Обследуйте весь путь от дома до места прогулки, обойдите ваш дом и ближайшую территорию. Если собаку не удалось найти, немедленно подайте объявление о пропаже на всевозможные сайты, через мессенджеры, в группы социальных сетей. Также расклейте бумажные объявления о пропаже в районе вашего проживания: в магазинах, на остановках, в ближайших ветеринарных клиниках и на подъездах домов. Обязательно используйте фото питомца в объявлении, это поможет быстрее его найти", - говорит Голубев.
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