https://ria.ru/20201230/sobaki-1591495539.html

Кинолог предостерег от прогулок с собаками в новогоднюю ночь

Кинолог предостерег от прогулок с собаками в новогоднюю ночь

Лучше воздержаться от прогулок с собаками в новогоднюю ночь, поскольку фейерверки могут спровоцировать панику, и животное, сорвавшись с поводка, убежит и... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T03:13

2020-12-30T03:13

2020-12-30T03:13

новый год—2021

россия

владимир голубович

общество

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Лучше воздержаться от прогулок с собаками в новогоднюю ночь, поскольку фейерверки могут спровоцировать панику, и животное, сорвавшись с поводка, убежит и потеряется, предостерег президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Владельцам собак он дал совет выгулять животное заранее, желательно до 19.00, когда еще редки залпы салюта. Если есть возможность уехать с питомцем за город, где обстановка будет тише и спокойней, то можно воспользоваться этой возможностью. "Ни в коем случае не оставляйте собаку одну дома или в чужих руках. Лишившись хозяина или дома под грохот салюта, собака может очень сильно напугаться", - рассказал кинолог.Если все же хозяин решил выйти с собакой на улицу во время салюта, Голубев просит обязательно убедиться, что на питомце надета плотная шлейка или ошейник и поводок, а также адресник.В случае взрыва петарды недалеко от собаки, советует Голубев, не нужно успокаивать и жалеть собаку, а следует вести себя спокойно и уверено, показывая своим поведением, что она в безопасности. "Спокойно возьмите ее за поводок и идите в сторону дома", - рассказал он.Если, несмотря на все советы и предосторожности, собака все же убежала, то стоит незамедлительно начать ее поиски. В первую очередь, считает кинолог, нужно обыскать наиболее тихие места: между гаражей, под лестницами, в кустах и подвалах. По его словам, в новогоднюю ночь обычно фиксируется самое большое количество побегов собак."Обследуйте весь путь от дома до места прогулки, обойдите ваш дом и ближайшую территорию. Если собаку не удалось найти, немедленно подайте объявление о пропаже на всевозможные сайты, через мессенджеры, в группы социальных сетей. Также расклейте бумажные объявления о пропаже в районе вашего проживания: в магазинах, на остановках, в ближайших ветеринарных клиниках и на подъездах домов. Обязательно используйте фото питомца в объявлении, это поможет быстрее его найти", - говорит Голубев.

https://ria.ru/20201227/sobaki-1591087380.html

https://ria.ru/20201225/sobaki-1590847749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубович, общество