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Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
Первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ-иноагентов, находящихся под управлением одного юрлица, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:42
2020-12-30T15:42
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ-иноагентов, находящихся под управлением одного юрлица, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны на составление протоколов об административном правонарушении."Первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ (за отсутствие маркировки на их сайтах), находящихся под управлением одного юридического лица. Протоколы будут составлены в отношении юридического лица (9 протоколов по каждому нарушению) и в отношении должностного лица — генерального директора юридического лица (также 9 протоколов по каждому нарушению)", - рассказали в пресс-службе ведомства.Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020) утверждены порядок размещения маркировки и ее содержание. Сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки

15:42 30.12.2020
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ-иноагентов, находящихся под управлением одного юрлица, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны на составление протоколов об административном правонарушении.
"Первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ (за отсутствие маркировки на их сайтах), находящихся под управлением одного юридического лица. Протоколы будут составлены в отношении юридического лица (9 протоколов по каждому нарушению) и в отношении должностного лица — генерального директора юридического лица (также 9 протоколов по каждому нарушению)", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020) утверждены порядок размещения маркировки и ее содержание. Сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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