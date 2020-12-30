https://ria.ru/20201230/smi-1591600077.html

Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки

Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки

Первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ-иноагентов, находящихся под управлением одного юрлица, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:42

2020-12-30T15:42

2020-12-30T15:42

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первые протоколы за отсутствие маркировки будут составлены в отношении девяти СМИ-иноагентов, находящихся под управлением одного юрлица, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны на составление протоколов об административном правонарушении."Первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ (за отсутствие маркировки на их сайтах), находящихся под управлением одного юридического лица. Протоколы будут составлены в отношении юридического лица (9 протоколов по каждому нарушению) и в отношении должностного лица — генерального директора юридического лица (также 9 протоколов по каждому нарушению)", - рассказали в пресс-службе ведомства.Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020) утверждены порядок размещения маркировки и ее содержание. Сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/inoagent-1591573350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество