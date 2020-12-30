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Путин подписал закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях
Путин подписал закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:29
2020-12-30T11:29
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дает возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон ужесточает порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе не имеет права на ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.Закон вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.Также продлевается трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, закон предусматривает, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.Согласно нормам закона, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, общество

Путин подписал закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях

11:29 30.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дает возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
10:10Медиавойны
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Закон ужесточает порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе не имеет права на ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.
Закон вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.
Директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина на международном форуме по кибербезопасности - Cyber Security Forum 2017 в Москве. 7 февраля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 11:48
В Минцифры оценили важность закона о наказании за цензуру российских СМИ
Также продлевается трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, закон предусматривает, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.
Согласно нормам закона, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
 
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