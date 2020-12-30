https://ria.ru/20201230/smi-1591532238.html

Путин подписал закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях

Путин подписал закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:29

2020-12-30T11:29

2020-12-30T11:29

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дает возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон ужесточает порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе не имеет права на ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.Закон вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.Также продлевается трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, закон предусматривает, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.Согласно нормам закона, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.

https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/mintsifry-1587305441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, общество