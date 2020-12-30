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Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды
Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:59
2020-12-30T19:59
алексей мельников
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
онк
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Он уточнил, что Романова поместили в СИЗО-7, в камере мужчина находится один. Претензии по условиям содержания у него нет. Отказ от пищи и воды бывший схимонах называет постом, который собирается держать от пяти до десяти суток, и не считает голодовкой, добавил Мельников. По словам собеседника агентства, Романов подтвердил, что в прошлом служил в милиции и отбывал срок за убийство."Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал по этому поводу Мельников слова Романова.Как уточнил секретарь ОНК, бывший схимонах отрицает сведения и свою вину в том, что в возглавляемом им монастыре избивали детей.
https://ria.ru/20201230/skhiigumen-1591615912.html
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алексей мельников, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, онк

Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды

18:59 30.12.2020 (обновлено: 19:59 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Он уточнил, что Романова поместили в СИЗО-7, в камере мужчина находится один. Претензии по условиям содержания у него нет.
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия
Отказ от пищи и воды бывший схимонах называет постом, который собирается держать от пяти до десяти суток, и не считает голодовкой, добавил Мельников.
По словам собеседника агентства, Романов подтвердил, что в прошлом служил в милиции и отбывал срок за убийство.
"Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал по этому поводу Мельников слова Романова.
Как уточнил секретарь ОНК, бывший схимонах отрицает сведения и свою вину в том, что в возглавляемом им монастыре избивали детей.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Алексей МельниковБывший схимонах Сергий (Николай Романов)РоссияОНК
 
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