https://ria.ru/20201230/skhimonakh-1591637896.html
Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды
Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:59
2020-12-30T18:59
2020-12-30T19:59
алексей мельников
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
онк
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Он уточнил, что Романова поместили в СИЗО-7, в камере мужчина находится один. Претензии по условиям содержания у него нет. Отказ от пищи и воды бывший схимонах называет постом, который собирается держать от пяти до десяти суток, и не считает голодовкой, добавил Мельников. По словам собеседника агентства, Романов подтвердил, что в прошлом служил в милиции и отбывал срок за убийство."Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал по этому поводу Мельников слова Романова.Как уточнил секретарь ОНК, бывший схимонах отрицает сведения и свою вину в том, что в возглавляемом им монастыре избивали детей.
https://ria.ru/20201230/skhiigumen-1591615912.html
https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html
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РИА Новости
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алексей мельников, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, онк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников
.
Он уточнил, что Романова поместили в СИЗО-7, в камере мужчина находится один. Претензии по условиям содержания у него нет.
Отказ от пищи и воды бывший схимонах называет постом, который собирается держать от пяти до десяти суток, и не считает голодовкой, добавил Мельников.
По словам собеседника агентства, Романов подтвердил, что в прошлом служил в милиции и отбывал срок за убийство.
"Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал по этому поводу Мельников слова Романова.
Как уточнил секретарь ОНК
, бывший схимонах отрицает сведения и свою вину в том, что в возглавляемом им монастыре избивали детей.