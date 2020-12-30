https://ria.ru/20201230/skhimonakh-1591637896.html

Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды

Бывший схимонах Сергий отказывается от еды и воды

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:59

2020-12-30T18:59

2020-12-30T19:59

алексей мельников

бывший схимонах сергий (николай романов)

россия

онк

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в СИЗО отказался от еды и воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Он уточнил, что Романова поместили в СИЗО-7, в камере мужчина находится один. Претензии по условиям содержания у него нет. Отказ от пищи и воды бывший схимонах называет постом, который собирается держать от пяти до десяти суток, и не считает голодовкой, добавил Мельников. По словам собеседника агентства, Романов подтвердил, что в прошлом служил в милиции и отбывал срок за убийство."Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком", — процитировал по этому поводу Мельников слова Романова.Как уточнил секретарь ОНК, бывший схимонах отрицает сведения и свою вину в том, что в возглавляемом им монастыре избивали детей.

https://ria.ru/20201230/skhiigumen-1591615912.html

https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html

россия

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алексей мельников, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, онк