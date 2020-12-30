https://ria.ru/20201230/skhiigumen-1591615912.html

Суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия

Суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия

Свердловский областной суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщает... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:01

2020-12-30T17:01

2020-12-30T17:31

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

россия

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

москва

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщает облсуд в среду.Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Могучеву пять суток административного ареста.Самого бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в ночь на вторник в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html

https://ria.ru/20201229/poklonskaya-1591422328.html

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург, происшествия