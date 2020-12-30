Суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия
17:01 30.12.2020 (обновлено: 17:31 30.12.2020)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщает облсуд в среду.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Могучеву пять суток административного ареста.
"Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы и представление прокурора на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 29 декабря 2020 года в отношении Всеволода Могучева… Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Могучева освободили из специального приемника", - говорится в сообщении.
Самого бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в ночь на вторник в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.