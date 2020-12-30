https://ria.ru/20201230/siriya-1591496608.html
При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб один человек
При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб один человек
Жертвой израильского ракетного удара по пригороду Дамаска стал один человек, еще трое военнослужащих получили ранения, сообщило государственное телевидение... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T04:25
2020-12-30T04:25
2020-12-30T10:50
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жертвой израильского ракетного удара по пригороду Дамаска стал один человек, еще трое военнослужащих получили ранения, сообщило государственное телевидение Сирии со ссылкой на военный источник.По словам источника, Израиль выпустил ракеты из района Галилеи в 1:30 по местному времени. Целью стал пригород сирийской столицы Забадани. Часть ракет удалось перехватить сирийским силам ПВО. Сообщается, что атака нанесла материальный ущерб.Это второй удар по Сирии за последние пять дней: 25 декабря израильские самолеты выпустили ракеты по городу Мисяфу на западе провинции Хама.Израильские военные не раз обстреливали территорию Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
https://ria.ru/20201229/siriya-1591483745.html
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