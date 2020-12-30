https://ria.ru/20201230/siriya-1591496608.html

При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб один человек

При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб один человек

Жертвой израильского ракетного удара по пригороду Дамаска стал один человек, еще трое военнослужащих получили ранения, сообщило государственное телевидение... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T04:25

2020-12-30T04:25

2020-12-30T10:50

война в сирии

сирия

дамаск (город)

в мире

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жертвой израильского ракетного удара по пригороду Дамаска стал один человек, еще трое военнослужащих получили ранения, сообщило государственное телевидение Сирии со ссылкой на военный источник.По словам источника, Израиль выпустил ракеты из района Галилеи в 1:30 по местному времени. Целью стал пригород сирийской столицы Забадани. Часть ракет удалось перехватить сирийским силам ПВО. Сообщается, что атака нанесла материальный ущерб.Это второй удар по Сирии за последние пять дней: 25 декабря израильские самолеты выпустили ракеты по городу Мисяфу на западе провинции Хама.Израильские военные не раз обстреливали территорию Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

https://ria.ru/20201229/siriya-1591483745.html

сирия

дамаск (город)

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сирия, дамаск (город), в мире