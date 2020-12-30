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Назван неожиданный симптом рака легких
Назван неожиданный симптом рака легких
Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут свидетельствовать о раке легких, об этом сообщает Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T06:33
2020-12-30T06:33
здоровье
общество
в мире
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут свидетельствовать о раке легких, об этом сообщает Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK.Как отметили в организации, подобные проявления, особенно в подмышках или на шее, могут сигнализировать о том, что болезнь затронула лимфатические узлы.При этом в Cancer Research UK указали, что также лимфоузлы могут увеличиваться в случае инфекционных заболеваний."Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов", - предупредили в организации.Как отмечает Express, в число менее распространенных симптомов рака легких также входят утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании, охриплость, отеки лица или шеи, а также постоянная боль в груди или плечах.
https://rsport.ria.ru/20201224/rak-1590639851.html
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здоровье, общество, в мире

Назван неожиданный симптом рака легких

06:33 30.12.2020
 
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Fotolia / crevis
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут свидетельствовать о раке легких, об этом сообщает Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK.
Как отметили в организации, подобные проявления, особенно в подмышках или на шее, могут сигнализировать о том, что болезнь затронула лимфатические узлы.
При этом в Cancer Research UK указали, что также лимфоузлы могут увеличиваться в случае инфекционных заболеваний.
"Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов", - предупредили в организации.
Как отмечает Express, в число менее распространенных симптомов рака легких также входят утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании, охриплость, отеки лица или шеи, а также постоянная боль в груди или плечах.
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